En la Fiesta del Libro de Medellín participan víctimas, comparecientes, firmantes y pospenados

Medellín

Hasta el próximo domingo, 21 de septiembre, se desarrolla la décima novena edición de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, en el norte de la capital antioqueña.

Son más de tres mil actividades que se han venido desarrollando desde el pasado viernes en los diferentes escenarios, en especial, en el Jardín Botánico de esta ciudad.

En medio de este encuentro cultural, se encuentran los 33 emprendimientos de víctimas de la violencia de Medellín, comparecientes, firmantes del proceso de paz y pospenados de la capital antioqueña.

¿Por qué se abrió este espacio?

Según explicó la Alcaldía de Medellín, se busca con esta participación, continuar con la construcción de paz, la inclusión social y el desarrollo económico de estas poblaciones en esta ciudad.

El gobierno distrital, por medio del programa Manos de Paz, acompaña a estos emprendimientos que tiene como objetivo fortalecer las unidades productivas de poblaciones en situación de vulnerabilidad, con oportunidades para la comercialización de sus productos y el crecimiento de sus negocios.

Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, explicó que “la Fiesta del Libro es para todos. Allí tenemos emprendedores, personas pospenadas, víctimas del conflicto, firmantes de paz que están generando posibilidades de empleo; pero necesitamos de tu ayuda, de tu acompañamiento”.

Por su parte, John Ferley Ortiz, uno de los emprendedores invitados, dijo que, en su caso, hacen todo lo relacionado con croché, “gorros, guantes, zapatos, alfombras y vestidos de baño. También, les podemos poner sonido, luces y unas bases para ponerlos a mover. Este emprendimiento sale después de que nos desplazamos. Gracias a estos espacios, hemos contribuido con el sustento diario. Agradecemos por esta oportunidad que nos dan para hacernos visibles”.

¿Con qué otros emprendimientos se pueden encontrar los visitantes?

Otros de los artículos que están en el lugar son artesanías, joyas, ambientadores, plantas y ropa. Además, una oferta gastronómica que incluye postres, panadería, dulces de origen animal y veganos.

La lectura, una sana herramienta de transformación social

En esta Fiesta del Libro también se tiene una alianza entre las secretarías de Educación, Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, que busca cerrar las brechas de lectura y escritura en los alumnos de primaria.

¿En qué consiste esta alianza?

Según explicó Carolina Franco Giraldo, secretaria de Educación de Medellín, “todas las niñas y todos los niños están invitados a que visiten sus bibliotecas escolares. Ahí tendrán material bibliográfico, estudio con sus maestros y también acompañamiento de los bibliotecarios para que aprendan a leer”.

Estrategia que tiene historia

El Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, se creó hace 15 años en esta ciudad y busca consolidar la cultura lectora en la capital antioqueña.

Cabe recordar que Medellín busca ser la Capital Mundial del Libro en 2027, para ello se avanza con esta Alianza por la Comprensión Lectora de Medellín, y entre sus acciones tiene el fortalecimiento de las bibliotecas escolares.

“En unión con la Biblioteca Pública Piloto se realizará un diagnóstico y un plan estratégico para potenciar el funcionamiento de más de 200 bibliotecas de instituciones educativas oficiales, que contarán con asesoría, asistencia técnica y nuevas herramientas pedagógicas implementadas progresivamente hasta 2027”, indicó la Alcaldía de Medellín.

Santiago Silva Jaramillo, Secretario de Cultura Ciudadano de Medellín, agregó que “les propiciamos a nuestras niñas y niños la posibilidad de enamorarse de la lectura en eventos como la Fiesta del Libro, en espacios como las bibliotecas públicas, pero también con acompañamiento a docentes y a bibliotecarios en las instituciones educativas que trabajan por promover la lectura y por acercar a los niños, no solamente al disfrute del hábito lector, sino a la comprensión lectora de los textos”

Los profesores también se formarán

Otro de los frentes clave es la formación docente y para ello con el apoyo de la Fundación Luker y la Universidad de Antioquia, 120 maestros, de transición a tercero, se formarán en la metodología Aprendamos Todos a Leer.