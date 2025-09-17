Personería de Pereira y U. Andina instalan Escuela de Formación para mil líderes comunitarios

Pereira

Este miércoles 17 de septiembre, a las 8:00 de la mañana, la Personería de Pereira, en alianza con la Fundación Universitaria del Área Andina, realizará el lanzamiento oficial de la Escuela de Formación Ciudadana 2025, un programa que se consolida como herramienta de formación en liderazgo, participación democrática y control social.

La iniciativa se enmarca en un Convenio de Cooperación Interinstitucional y tiene como meta capacitar a 1.000 líderes comunitarios y ciudadanos en temas relacionados con la estructura del estado, los mecanismos de participación, la vigilancia de la gestión pública y el desarrollo territorial, aportando a la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la democracia local.

Según explicó el personero de Pereira, Leonardo Reales Chacón, esta escuela representa el punto de partida de la futura Escuela de Estudios del Ministerio Público de la Personería, que se busca institucionalizar mediante acuerdo municipal.

“Estamos retomando una idea de la Constitución y la ley, impulsada desde hace 30 años por la Procuraduría con el Instituto del Estudio del Ministerio Público, que próximamente será una universidad según el proyecto del procurador.

En lo local, queremos replicar esto con la Escuela de Formación del Ministerio Público de la Personería, porque la Constitución enfoca el quehacer público en lo ético, la formación y la educación. Estos elementos transforman una sociedad inquisitiva en una racional, consciente de sus responsabilidades. Así, la formación de los servidores públicos permitirá disminuir éticamente los actos de corrupción que afectan a la sociedad colombiana“, agregó Reales.

El objetivo es crear un espacio permanente de formación similar al Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la Nación, el cual cumple 30 años y se prepara para convertirse en institución universitaria mediante Ley de la República.

El programa académico se desarrollará entre septiembre y diciembre de 2025, con sesiones presenciales en el Auditorio de la Fundación Universitaria del Área Andina. Cada encuentro estará liderado por expertos en derecho, salud, educación y ciencias sociales, quienes abordarán temas estratégicos para el ejercicio ciudadano:

30 de septiembre: Participación ciudadana.

20 de octubre: Salud como derecho fundamental, infancia y adolescencia.

28 de noviembre: Estructura del Estado.

11 de diciembre: Acciones constitucionales en el desarrollo territorial.

Cada módulo incluirá charlas magistrales, espacios de diálogo y análisis de casos, con el fin de entregar a los participantes herramientas prácticas para la incidencia comunitaria y la defensa de los derechos colectivos.

