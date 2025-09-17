Pereira inició obras de mitigación en puntos críticos de cara a la segunda temporada de más lluvias

Con el propósito de proteger la vida de los habitantes y prevenir emergencias, la Alcaldía de Pereira inició la ejecución de obras de protección y mitigación en sectores priorizados como puntos críticos de riesgo, en cumplimiento del Decreto No. 000567 del 18 de junio de 2025, mediante el cual se declaró la calamidad pública en el municipio.

La Secretaría de Infraestructura lidera estas intervenciones con una inversión de $3.650 millones, incluyendo los costos de interventoría, y que buscan dar una respuesta inmediata a las afectaciones generadas por fenómenos climáticos recientes, así como fortalecer la mitigación del riesgo.

Las obras se concentran en cuatro puntos críticos que fueron priorizados tras un diagnóstico técnico:

Barrio Belmonte – Quebrada La Mielita: construcción de muros de contención y obras hidráulicas para reducir el riesgo de desbordamiento e inestabilidad del terreno.

Acceso al Marceliano Ossa: intervención para estabilizar el talud y garantizar la movilidad segura de vehículos y peatones, evitando deslizamientos que puedan aislar la comunidad.

Talud en el corregimiento de Altagracia: estabilización de la ladera para proteger la vía rural y prevenir accidentes.

Vía principal de Altagracia: mejoramiento de la carpeta asfáltica para optimizar la transitabilidad y reducir el riesgo de accidentes en temporada de lluvias.

La secretaria de Infraestructura, Diana Osorio Bernal, resaltó que estas acciones son fundamentales para reducir la vulnerabilidad de Pereira frente a fenómenos naturales.

“Ha iniciado su plan de intervención de obras para la protección y mitigación de puntos críticos que han sido declarados por calamidad pública y es así como estamos interviniendo en cuatro puntos importantes. Uno, el acceso en Marceliano Osa, en la quebrada de la Mielita, una obra también de mitigación y en el corregimiento de Altagracia y la vía para proteger a todos los ciudadanos que transitan por esta obra.”

De acuerdo con la administración municipal, estas intervenciones forman parte de una estrategia integral de gestión del riesgo que articula recursos técnicos, financieros y humanos para garantizar la seguridad vial en zonas urbanas y rurales, proteger las viviendas aledañas y salvaguardar la vida de los pereiranos.

Desde la coordinación de Gestión del Riesgo de Pereira, se realizan monitoreos permanentes en otros sectores que presentan riesgos similares, con el fin de programar nuevas intervenciones y mantener a la ciudad preparada ante contingencias como consecuencia de las lluvias.