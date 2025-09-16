Un soldado muerto y otro herido, dejó un enfrentamiento en zona rural de Buga, Valle

Los combates se presentaron en la zona rural de La María.

Enfrentamientos en un puesto de control entre el Ejército y disidencias de las Farc, en zona rural de La María, en el municipio de Buga, centro del Valle del Cauca, dejó un soldado muerto y otro herido

Los combates se presentaron en momentos que la patrulla militar intentó impedir que miembros del grupo disidente Adán Izquierdo se movilizaran por La María.

“El ejército requiere a unas personas que van en un vehículo, tipo camioneta, los cuales no hacen caso a la señal del Ejército y lo que hacen es atropellara la patrulla de los soldados, de los cuales lamentablemente falleció uno y el otro herido”, reveló el secretario de Gobierno de Buga, Valle, James Gómez Serrato.

El soldado herido fue trasladado al batallón de artillería Nº.3 Batalla de Palacé.

En este enfrentamiento resultó muerto uno de los disidentes.

LLAMADO A LA COMUNIDAD

“Invitamos a la comunidad a que no mandemos y reenviemos información que no es oficial donde se habla incluso de hechos ocurridos a la altura de La Magdalena o La Habana donde nunca ha sucedido ningún tipo de hecho similar. Las autoridades se encuentran realizando los diferentes dispositivos para dar con la captura a estas personas”, aseguro James Gómez.

El secretario de Gobierno de Buga, puntualizó que en este momento el Ejército hace presencia en la zona.