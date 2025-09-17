Leopoldo López vincula Cartel de Los Soles con Colombia: “la cocaína sale de allá para ir al Caribe”

El político opositor y excandidato presidencial venezolano, Leopoldo López se refirió a la reciente decisión del Congreso colombiano de aprobar una proposición para declarar el ‘Cartel de los Soles’ como organización criminal transnacional y terrorista que amenaza la seguridad nacional y regional.

El fundador del Partido Voluntad Popular aseguró que el ‘Cartel de los Soles’ no es la idea tradicional de los carteles de la droga como el de Pablo Escobar o ‘El Chapo’ Guzmán. Según López, es el propio Estado venezolano convertido en un cartel, controlando las fuerzas armadas, estructuras policiales, jueces y fiscales. “Esta estructura criminal no solo está vinculada al tráfico de cocaína, sino también a la extracción y venta de oro, contrabando y venta de petróleo”, explicó.

De acuerdo con el político, existen suficientes pruebas de la vinculación de Hugo Chávez y Maduro con el tráfico de cocaína, incluyendo testimonios de personas detenidas en Estados Unidos y la participación de grupos terroristas colombianos como las extintas FARC. López recordó que el mismo fue condenado a 14 años de cárcel por denunciar la conexión del régimen Maduro con el narcotráfico, un hecho conocido por los venezolanos desde hace muchos años.

Además, abordó la relación entre Colombia y el Cartel de Los Soles, afirmando que existe una conexión muy estrecha entre ambos. “Tiene que haber una relación muy estrecha, la cocaína sale de Colombia y pasa al estado venezolano para ir al Caribe”, declaró López, sugiriendo una presunta participación del gobierno venezolano en actividades de narcotráfico.

Noticia en desarrollo