¿Hay que cuidar las relaciones fronterizas con Venezuela?: Precandidatos del Pacto responden

En medio del debate scon los precandidatos del Pacto Histórico en el programa de 10AM de Caracol Radio, varios líderes políticos y sociales hablaron sobre la relación con Venezuela, la seguridad en la frontera y los impactos económicos de una eventual ruptura.

Un punto en común para todos los precandidatos es que perder las relaciones fronterizas no es una decisión estratégica y mucho menos es conveniente para el país.

Carolina Corcho

La exministra de Salud, Carolina Corcho, inicialmente defendió el principio de libre determinación de los pueblos y aseguró que Colombia no puede intervenir en las decisiones internas de Venezuela. Señaló que, aunque ese país vive una crisis política, solo si solicita apoyo en un proceso de transición, Colombia debería acompañar.

Asimismo, criticó los efectos del cierre de la frontera en el gobierno de Iván Duque, que generó pérdidas superiores a 10 mil millones de dólares en comercio binacional. En su opinión, la política exterior debe estar basada en relaciones de Estado, no de partidos políticos.

“Estas son relaciones de Estado, no pueden ser relaciones de partidos políticos de gobierno. De igual manera, nosotros podríamos plantear una crítica sobre el gobierno ecuatoriano, sobre el desenlace de su democracia, y eso no implica que cerremos las relaciones de Estado económicas y diplomáticas”, afirmó la precandidata.

Además, frente al cuestionamiento sobre la existencia del Cartel de los Soles, Corcho se mostró escéptica y aseguro que no hay pruebas de su existencia.

“No hay pruebas de ello. Que nos presenten pruebas sobre eso y sobre esa acción, pues tendríamos que actuar, porque también es cierto que el narcotráfico ha tenido una evolución a una mafia transnacional, ya que hay expertos en seguridad en el país que han dicho que hay una evolución”, puntualizó.

Daniel Quintero “Cerrar fronteras es un error infame”

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero reconoció que en Venezuela hubo un “robo electoral” y calificó a Nicolás Maduro como dictador, pero rechazó que la respuesta sea romper relaciones con este país. Para él, esa decisión solo se justifica en casos extremos como una guerra o genocidio, y en todo caso debería pasar por el Congreso.

“Cerrar fronteras en términos económicos, eso es un desastre, lo que hizo Duque con Cúcuta es infame, por una decisión del presidente tomó la decisión de joder a toda una ciudad”, señaló Quintero.

Explicó que de ser elegido la ruptura de relaciones debería ser aprobada por el Congreso.

“¿Yo que propondría?, que toda ruptura de relaciones económicas tenga que ser aprobada por el Congreso, y por eso una de las ideas que yo....Vamos a llamar a una constituyente, y vamos a crear un nuevo Congreso, pero no se va a parecer en absoluto a este Congreso”, aseguró.

María José Pizarro: evitar que Latinoamérica sea un nuevo Medio Oriente

Por su parte, la representante y precandidata, María José Pizarro, alertó sobre los riesgos de una intervención extranjera en Venezuela y pidió aprender de lo ocurrido en Irak y Afganistán.

Subrayó que la ruptura de relaciones con Caracas desplomó el comercio bilateral, de 7.000 millones de dólares en 2008 a casi cero durante el gobierno Duque, y fortaleció a las mafias en la frontera.

Por eso, planteó la necesidad de integración regional y de políticas conjuntas para enfrentar fenómenos como el narcotráfico.

“Nosotros necesitamos relaciones con el Pacífico, nosotros necesitamos mirar hacia otras naciones del mundo y no nos podemos quedar mirando hacia el norte”, concluyó.

Susana Muhammad

La exministra de Ambiente, Susana Muhammad, planteó que el tema de Venezuela y la frontera debe entenderse en un contexto geopolítico global. Señaló que hoy el mundo vive un avance del fascismo internacional, que opera bajo un “triángulo de poder” con tres aristas: las plataformas tecnológicas, los gobiernos corporativistas y el capital fósil, el cual está vinculado al control de los recursos energéticos.

Para Muhammad, la llamada guerra contra las drogas funciona como fachada para ese modelo, que busca realmente apropiarse del petróleo venezolano y de los minerales estratégicos de Colombia necesarios en la transición energética.

“A lo que van es a una desestabilización de la región para avanzar en ese triángulo de poder en una lógica fascista”, destacó.

Advirtió además que la certificación antidrogas de Estados Unidos manda un mensaje peligroso: aunque reconoce el trabajo de las Fuerzas Militares.

“Abrir guerras y conflictos entre Colombia y las fronteras no es una estrategia”, aseguró Susana Muhammad.

Gustavo Bolívar

El exsenador, Gustavo Bolívar, advirtió que cualquier medida que lleve al aislamiento de Venezuela podría provocar una nueva ola migratoria hacia Colombia, que ya acoge a más de 3 millones de venezolanos.

Según Bolívar, esta situación representa un enorme reto social y económico para un país que enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad. “Un cierre de frontera sería insostenible”, dijo.

Finalmente, señaló que la cooperación de los países vecinos es indispensable para la lucha contra las drogas en el país.

“Sí necesitamos de los países vecinos para poder combatir el narcotráfico y a los narcotraficantes”, concluyó.

