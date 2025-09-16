El narco-régimen de Maduro es el mayor aliado de Petro: Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y actual precandidato a la presidencia, habló en 6 AM de Caracol Radio, acerca de la reciente decisión que tomó la administración Trump de descertificar a Colombia debido al aumento de cultivos de coca y de producción de cocaína.

El precandidato a la presidencia estableció que mientras estuvo al frente del Ministerio de Defensa, fueron los años en que se evidenció una mayor eficacia enfrentando al narcotráfico y al terrorismo, estableciendo los niveles más bajos en términos de producción de coca y cocaína en la historia.

Sin embargo, aseguró que desde el año 2015, cuando se suspendió la dispersión, la lucha contra el narcotráfico dejó de ser efectiva, y por consiguiente, se evidenció un incremento exponencial en la producción de cocaína. Además, Pinzón estableció que la diferencia con el actual gobierno, es que ha emitido una serie de mensajes que se relacionan más con la criminalidad que con la protección de los derechos de los colombianos.

El exembajador en Estados Unidos, también comentó que la ‘Paz Total’ fue un gran fracaso para el país, pues se establecieron una serie de zonas en donde las fuerzas armadas no pueden operar. El precandidato también aseguró, que el gobierno de Gustavo Petro ha empoderado a los grupos armados con el tema de los gestores de paz y que existe una “narrativa que incluso conecta Colombia con los regímenes que hoy en día viven del narcotráfico, el narco régimen de Maduro hoy es el mejor aliado del señor Petro.”