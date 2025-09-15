Nicolás Maduro: los canales de negociación con Estados Unidos están desechos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó que Estados Unidos prepara una “agresión” de “carácter militar” contra su país, y aseguró que su gobierno está habilitado por “leyes internacionales” para enfrentarla.

Estados Unidos desplegó en las últimas semanas ocho buques en aguas del Caribe sur en un operativo antinarcóticos. Washington acusa a Maduro de nexos con el narcotráfico y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del mandatario.

Hay “una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente”, indicó el mandatario venezolano sobre el despliegue de barcos estadounidenses en el Caribe.

Comunicaciones deshechas

En una rueda de prensa con medios internacionales, Maduro dijo además que este despliegue militar echó por tierra las vías de comunicación con Estados Unidos.

“Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas, por ellos, con sus amenazas de bombas, (...) así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicación, a deshechas”, dijo.

Sin embargo, matizó que las comunicaciones “no están en cero”. Se mantiene apenas “un hilo básico” con el embajador John T. McNamara, basado en Bogotá, indicó.

Sin relaciones diplomáticas desde 2019, Estados Unidos y Venezuela retomaron acercamientos mediante delegados para tratar temas como el canje de prisioneros y la deportación de migrantes venezolanos.

Maduro pide a Petro convocar reunión urgente por El Caribe

El mandatario del regimen venezolano también propuso convocar con “carácter de urgencia”, una conferencia especial por “la soberanía y la paz del Caribe”.

“La primera carta fue entregada al presidente Gustavo Petro y ya está circulando; ha llegado a varios países y espero que esta iniciativa tome cuerpo, adopte un camino preventivo y a tiempo”, afirmó.