Innovación caleña en movilidad sostenible

Cali celebró los 10 años del MIO Cable, un sistema que cambió la movilidad en la ladera y que ya suma más de 16 millones de viajes. La fecha se conmemoró con la presentación de El Fénix, un vehículo de mantenimiento aéreo pionero en Latinoamérica, que promete reducir en un 50% los costos de operación con menos ruido y menor impacto ambiental.

El presidente de Metrocali, Álvaro Rengifo, destacó que esta década ha marcado un antes y un después para la ciudad: “En estos diez años hemos pasado de que lo operen terceros a que hoy lo estemos operando nosotros en alianza con Sky Cable, lo que nos ha permitido mejorar el servicio y reducir costos”.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que este aniversario llega con nuevos compromisos: “Vamos a fortalecer el sistema. Antes de finalizar el año esperamos comprar los primeros 60 buses nuevos, propios de Metrocali, lo que disminuirá los costos y fortalecerá el transporte de todos los caleños”.

El Fénix: ingeniería caleña que marca diferencia

El nuevo vehículo, diseñado y construido con ingeniería colombiana, representa los pilares de la gestión de Metrocali: tecnología, innovación social e ingeniería aplicada. Con El Fénix, el mantenimiento se realiza directamente en el aire, lo que evita interrumpir el servicio y garantiza mayor autonomía para la empresa.

Según Rengifo, las ventajas son claras: “Este carro taller nos permite hacer el mantenimiento de los balancines sin necesidad de contratar terceros, lo que reduce tiempos y costos”. Además, las maniobras pueden ejecutarse en horarios en los que el sistema no está en operación, optimizando recursos y mejorando la eficiencia.

En línea con esta apuesta, el alcalde Eder resaltó que la recuperación del transporte público es parte de su plan de ciudad: “Esperamos adquirir por lo menos otros 200 buses adicionales, lo que será clave para modernizar la flota y garantizar un servicio más eficiente y sostenible”.

Beneficios para la comunidad

Otro de los aportes relevantes de El Fénix es el impacto positivo en la vida de los vecinos que residen en los alrededores del MIO Cable. Gracias a su operación silenciosa, la comunidad ya no deberá soportar el ruido de desmontar vehículos y balancines, un detalle que se traduce en mayor tranquilidad y calidad de vida.

“Le estamos ahorrando ruido a la comunidad; ya no tienen que escuchar los trabajos de mantenimiento, porque ahora se hacen de manera silenciosa. Eso también es innovación social”, enfatizó Rengifo.

Finalmente, Cali celebra no solo una década de movilidad aérea, sino también un salto hacia la sostenibilidad y la innovación local, consolidándose como referente en movilidad urbana en la región.