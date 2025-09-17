Indígenas y comunidades étnicas anuncian minga indefinida en el Caribe colombiano

Leonardo Oviedo es el líder de la Minga Indígena en Montería.

Montería

Ante el incumplimiento reiterado del Gobierno Nacional en instalar una mesa de concertación para la reglamentación de sus cabildos, el Convite Étnico, Ecológico y Social de la región Caribe anunció el inicio de una protesta social indefinida, denominada “Minga Regional”, a partir de las 0:00 horas del próximo 18 de octubre.

La medida de hecho, que involucrará a comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas de los departamentos de Córdoba, Sucre y Cesar, incluirá bloqueos en puntos estratégicos de la malla vial regional.

El anuncio fue hecho por Leonardo Oviedo, cacique indígena zenú y vocero mayor de la organización, durante una rueda de prensa en la que explicó los motivos del paro. No es el primer paro de este grupo social en Montería.

Oviedo detalló que el incumplimiento central del Ministerio del Interior es no instalar la mesa de concertación interestatal, acordada el pasado 15 de enero tras una protesta que duró 14 días.

“Nosotros hemos venido solicitando la instalación de la mesa desde junio. Siempre decían que no había operador, ya se consiguió el operador, pasamos la documentación requerida”, afirmó Oviedo.

“La semana pasada tuvimos una reunión en Bogotá y quedaron de dar respuesta positiva para la instalación de la mesa antes del 12 de septiembre. Todavía no hemos recibido comunicación”.

Puntos de bloqueo y una advertencia clara

Frente a la falta de respuestas, la organización procederá con la minga. Los puntos de concentración y bloqueo confirmados en Montería son:

* La vía que conduce de Montería a Planeta Rica, a las altura del kilómetro 26.

* La vía que comunica a Montería con Arboletes, Antioquia, a la atura del sector Las Cruces.

Oviedo reconoció que estas acciones “hacen afectaciones a la población”, pero argumentó que se trata de un derecho a la protesta que se ejerce tras agotar todas las vías jurídicas y de solicitud. “Ya lo jurídico y las solicitudes pues eso ya se agotó”, señaló.

Una minga interétnica e indefinida

El vocero enfatizó que el Convite es una organización interétnica que agrupa a los pilares indígena, afrocolombiano y campesino de la región, con aproximadamente 80.000 miembros en los tres departamentos.

Recalcó que la protesta no cuenta con “padrinos” ni actores externos y que se sustenta en la voluntad de las comunidades.

La duración de la movilización dependerá de la respuesta del Gobierno. “La minga es indefinida en el momento en que se lance. Estaremos el tiempo que sea necesario”, advirtió Oviedo, recordando la experiencia de la protesta de 14 días del año pasado.

La organización responsabilizó directamente al Ministerio del Interior de “las acciones o de lo que pueda suceder” durante las protestas e hizo un último llamado para recibir una “respuesta positiva y afirmativa” que permita la instalación de la mesa y evite la realización de la minga.

---