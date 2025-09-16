Manifestantes vestidos de blanco alzan su voz para defender las corralejas y la economía que generan

Montería

Con más de cinco mil asistentes vestidos de blanco y en el marco de las notas del himno nacional, se desarrolló un acto de respaldo a las corralejas en Sincé, municipio del departamento de Sucre.

La manifestación, convocada por la Asociación de Ganaderos de Toros Bravos (Asotoros), buscó homenajear esta expresión cultural y destacar su papel como fuente de ingresos para pequeños comerciantes de la región.

Además, la iniciativa surgió como respuesta al fallo de la Corte Constitucional que prohíbe estas festividades en un plazo de tres años.

Asotoros reiteró su respeto por la decisión del alto tribunal, pero manifestó su “profunda preocupación por el impacto cultural, social y económico que esta medida traerá a miles de familias”.

La asociación insiste en que su objetivo final es mantener la cultura y velar por los empleos directos e indirectos que generan estas festividades. Además, expresaron su disposición a participar en escenarios de concertación para encontrar un equilibrio entre el respeto por los animales, la protección de la tradición y el bienestar de las comunidades.

Corralejas: tradición y economía

Bautista Hoyos, presidente de Asotoros, fue enfático en sus declaraciones: “Hoy nos vestimos de blanco como muestra de respeto por una tradición en defensa de nuestros pequeños comerciantes, de la cultura”.

Aseguró que, junto a su equipo jurídico, acudirán “a todos los recursos legales, a las instancias judiciales, legislativas y administrativas, para salvaguardar esta expresión cultural de la cual dependen tantas y tantas familias, pequeños comerciantes que derivan su economía de la corraleja”.

El gremio ganadero hizo un llamado a la unidad para defender lo que consideran un derecho al trabajo. El ganadero Milad José Barguil afirmó: “La invitación es a que defendamos el derecho al trabajo de las personas a elegir en qué se quiere desempeñar cada colombiano y colombiana para subsistir”.

Barguil recalcó que están unidos para defender no solo la corraleja en sí misma, sino a las personas que viven de ella, velando por el bienestar de los pequeños comerciantes que han dedicado toda su vida al comercio en torno a estas fiestas.

Protesta pacífica

La protesta, descrita como pacífica y respetuosa, sirvió como plataforma para elevar una voz de protesta frente al fallo judicial.

Los participantes, que incluyeron ganaderos, caballistas, comerciantes y aficionados, insistieron en que las corralejas son una manifestación popular que por siglos ha formado parte de la identidad de diversas regiones del Caribe colombiano y que su prohibición debilitaría gravemente ese legado cultural transmitido de generación en generación.