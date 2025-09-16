VIDEO: Así celebró Dayro Moreno sus 40 años, en la concentración de Once Caldas

Once Caldas le rindió homenaje a su jugador estrella, Dayro Moreno en el estadio Palograndre previo al partido contra Envigado por la fecha 11 de la Liga Colombiana, el cual terminó con triunfo del equipo Manizales por la mínima diferencia, gracias a la anotación de Jorge Cardona al minuto 56.

El goleador estuvo acompañado en la cancha por sus padres, compañeros y miembros del cuerpo técnico para celebrar su cumpleaños con ponque incluido, mientras los hinchas del Blanco Blanco lo ovacionaban desde las gradas.

“Estoy contento por este momento en mi carrera y en mi vida, por lo que me está pasando, por el sueño de estar en mi selección y por participar de la clasificación al Mundial.Estoy agradecido con Dios y con toda Colombia por el apoyo que me dieron.Se me eriza la piel porque todo el país me respaldó, en el Metropolitano todo el estadio me pidió”, reveló Dayro antes del partido.

Así fue la celebración del cumpleaños de Dayro Moreno en la concentración

Pese a que el jugador cumple años este martes 16 de septiembre, sus compañeros decidieron festejarlo por todo lo alto de manera anticipada, en medio de la concentración del Once Caldas, que se prepara para el juego ante Independiente del Valle, en Ecuador, por la Copa Sudamericana, que tendrá lugar este miércoles 17 de septiembre.

Sin embargo, la verdadera celebración tuvo lugar lejos de las cámaras y del público, en un ambiente más íntimo, dentro del hotel de concentración junto a sus compañeros y miembros del cuerpo técnico.

La celebración del cumpleaños 40 de Dayro Moreno inició con mariachis interpretando la canción “El soltero feliz” de Espinoza Paz, haciendo referencia a lo que parece ser el estado civil del jugador.

Además, en el video se aprecia a Dayro bailando y coreando la canción, levantando la mano al ritmo del coro “Que levante la mano el soltero feliz”, mientras sus compañeros lo grababan entre risas.

¿Este es tu ídolo?

Porque el mío si! pic.twitter.com/U14QJwsAky — 𝙆𝙀𝙑🇮🇹 (@kvcoc_) September 15, 2025

El momento fue registrado en video y compartido en redes sociales por Juan Felipe Castaño, jugador de Once Caldas, quien grabó la escena. Allí se observa cómo al cumpleañero le llenaron la cara de pastel mientras lo hacían girar sobre la mesa entre risas y chanzas.

Por último, Dayro se sentó sobre la mesa y empezó a cabecear un balón que parecía hecho de comida. Sus amigos celebraron el gol como si fuera de una final.