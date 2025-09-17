Ibáñez le da un ultimátum al presidente de la Cámara para que envíe actas de la Reforma Pensional

JUSTICA

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, dio un último plazo a la Cámara de Representantes para que envíe las actas de las sesiones extraordinarias en las que se discutió y corrigió los vicios de trámite encontrados en la Reforma Pensional.

El magistrado sustanciador accedió a la prórroga solicitada por el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, hasta el viernes 19 de septiembre a las 5 de la tarde para que envie los documentos, para finalmente analizar esta ley que busca cambiar el sistema pensional en Colombia.

Insiste Ibáñez en que dichas actas fueron solicitadas desde el 22 de julio, sin embargo, a la fecha no se envían completas. En ese sentido advirtió que podría haber sanciones.

“TERCERO. - ADVERTIR a la Presidencia de la Cámara de Representantes que el artículo 50 del Decreto Ley 2067 de 1991 consagra un deber de colaboración de los servidores públicos con la Corte Constitucional, cuyo incumplimiento podría dar lugar a las consecuencias allí previstas”, se lee en el auto.

Gobierno arremete contra magistrado Ibáñez

El ministro Benedetti aseguró que este tipo de pruebas y actas que pide el magistrado son maniobras dilatorias, asimismo dijo que es un acoso a Reforma Pensional.

“Ibáñez está hostigando y acosando a la Ley Pensional. Por tercera vez pone en duda la voluntad expresada por el Congreso. Vuelve a pedir cómo fueron las votaciones y con esto impide que la ley entre en vigencia para beneficiar a más de 3 millones de viejitos y viejitas en este país”, dijo el ministro.

Una de las actas no fue aprobada

Cabe resaltar que una de las actas que solicita la Corte Constitucional a la Cámara de Representantes no fue aprobada por falta de cuórum. Se trata del acta 256 del 26 de junio, día de sesiones extraordinarias en que se anunció la reapertura de la discusión de la Reforma Pensional, no logró ser aprobada por la plenaria de la Cámara.

Para la aprobación de esta acta se necesitaban de mayorías absolutas y tras 5 sesiones en las que se intentó dar la discusión, sólo logró obtener 76 de los 94 votos requeridos.