Corte Constitucional da tres días más a la Cámara para entregar actas sobre la reforma pensional

Colombia

La Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó la solicitud de la Cámara de Representantes y prorrogó por tres días hábiles el plazo para remitir las actas de las sesiones extraordinarias en las que se discutió la subsanación de la reforma pensional.

El alto tribunal recordó que dichos documentos son indispensables para emitir un pronunciamiento de fondo en el proceso de constitucionalidad que se adelanta contra la Ley 2381 de 2024, mediante la cual se estableció el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, explicó que la solicitud presentada por el presidente de la Cámara fue realizada en tiempo y de manera justificada, ya que las pruebas requeridas son esenciales para el análisis del caso.

La demanda fue interpuesta por la senadora Paloma Valencia Laserna, quien alegó que durante el trámite legislativo se omitió el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que constituiría un vicio de procedimiento.

La Corte, en un auto anterior (841 de 2025), ya había advertido sobre esta irregularidad en el caso.

Con esta decisión, la Cámara de Representantes deberá entregar las actas pendientes en el nuevo plazo fijado, contado a partir del día siguiente a la notificación de la providencia. Solo con este insumo la Corte podrá avanzar hacia una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma pensional, uno de los procesos más sensibles para el Gobierno y el Congreso.