Hernán Torres, autocrítico tras eliminación de Millonarios: “Hay actitud y ganas, pero ideas no”

Primer gran golpe para Hernán Torres en su regreso a Millonarios. El equipo bogotano sufrió una dolorosa eliminación de Copa Colombia, en la fase de octavos de final ante Envigado. El cuadro antioqueño se impuso en la serie 1-0, pues le bastó el gol marcado en calidad de local y mantener en el cero este martes en Techo.

Esto se suma al mal presente del equipo en la Liga, que no ha podido reponerse del todo luego de la salida de David González. Marchan en la casilla 14 con 11 unidades y, si bien están a solo cinco puntos del octavo lugar, la preocupación pasa por la falta de buen juego para lograr los resultados.

Hernán Torres, sin excusas tras la eliminación

El tolimense resaltó la entrega de sus futbolistas, pero fue claro en precisar que esto no es suficiente para lograr resultados. Del mismo modo, reconoció que la idea todavía no está impregnada en sus dirigidos.

Lo que dejó el partido: “Sabíamos que no iba a ser fácil la situación, trabajamos para mejorar, hemos dirigido 8 partidos en 2 días. No me estoy excusando porque esto no es de disculpas, pero hemos tratado de dar una ida y no nos alcanza. Hay actitud, ganas, pero ideas no y los partidos se ganan con goles y no los hacemos. No podemos mentir. Al hincha se le habla es ganando, si nos critican toca aceptarlo, pero estamos trabajando y hacer todo lo que debemos hacer para revertir la situación”.

Alejado del pesimismo: “Yo soy optimista y confío en el trabajo. Para mí el pesimismo no existe. Levantarme al otro día gane o pierda. Vinimos a cambiar de actitud que por momentos se ve. Hay que fortalecer al equipo que es lo que hicimos al primer tiempo, el rival también se prepara para ganarle a uno. Si nos rendimos, en el fútbol me han enseñado a luchar. Eso es lo que hemos transmitido a este grupo humano, Millonarios es grande y tenemos que hacer sentir a los jugadores eso, esto es Millonarios. No podemos ser pesimistas, si vine acá con pesimismo, para qué vengo. Seguimos trabajando como está el calendario pero sabíamos como era”.

Lo que busca de Millonarios: “Quiero regularidad, que el equipo tenga 95 minutos jugando bien, jugamos 15 o 20 minutos y nos caemos. Hemos tratado de mejorar, que el equipo esté corto, que no esté tan largo, en Valledupar cuidamos el arco, ese tema y el tema mental. Si no hacemos gol nos caemos, si nos lo hacen, nos caemos, No podemos quedarnos llorando porque nos equivocamos”.

Los refuerzos: “Yo pienso que para nadie es un secreto que no podemos fallar en eso, eso lo sabe la junta directiva, lo sabemos nosotros, no se puede fallar en lo que se va a traer para reforzar el equipo. Porque lo vamos a reforzar y trabajaremos para eso para que los que vengan marquen la diferencia en 2026. Espero que el equipo reaccione, ellos trabajan bien, no tengo queja de ninguno y espero que llegue el momento de estar contentos y tranquilos y el equipo sí se va a reforzar. Eso se va a hacer y no podemos equivocarnos en eso”.

Repase acá la rueda de prensa completa



