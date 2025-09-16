Jugadores de Nacional, Millonarios y América se devaluaron: Top 10 más costosos de Liga colombiana

Transfermarkt, plataforma especializada en los valores de mercado de los jugadores en todo el mundo, actualizó los montos de la Liga colombiana. Detalló los jugadores que perdieron valor en su cotización, así como otros que ganaron cuantía partiendo de varios factores.

“Los valores de mercado de Transfermarkt se calculan teniendo en cuenta varios modelos de fijación de precios. Un factor importante es la comunidad de Transfermarkt, cuyos miembros discuten y evalúan en detalle los valores del mercado de los jugadores. En general, los valores de mercado de Transfermarkt no deben equipararse a las cantidades realmente pagadas en concepto de traspasos. El objetivo no es predecir un precio, sino más bien el valor esperado de un jugador en el mercado”, explican en la página web.

Devaluaciones e incrementos de precios de jugadores del FPC

Nacional

Marino Hinestroza, se mantiene como el futbolista de mejor valor en el fútbol colombiano. Sin embargo, el joven extremo caleño tuvo una pérdida de cotización de 500 mil euros (moneda en la que hace la medición la plataforma), quedando con un precio de en 5.5 millones de euros.

Transfermarkt explica la devaluación de Marino en la irregularidad que ha tenido Nacional. Asimismo, la falta de exposición internacional y su falta de aporte en goles, pues el último lo marcó en cuadrangulares del Apertura.

Por su parte, en el conjunto antioqueño tuvieron un incremento jugadores como Alfredo Morelos y Jorman Campuzano, quienes han mostrado gran nivel en el segundo semestre del año y se situaron ambos en los 2 millones de euros. El delantero tuvo un incremento de 200 mil euros, mientras que el volante de 300 mil euros.

Millonarios

En el caso del Embajador, su hombre más valioso era Néiser Villarreal, quien perdió 1 millón de euros en su cotización y pasó de 2.8 a 1.8 millones. No obstante, vale la pena mencionar que el joven atacante salió libre a Cruzeiro de Brasil, equipo que lo anunció recientemente como su nuevo jugador.

Juan Pablo Vargas, quien no ha tenido buen nivel en los últimos meses, fue valorado en un millón. El defensa costarricense, en su mejor momento, estuvo cotizado en 2 millones de euros.

Andrés Llinás se mantuvo en los 1.4 millones de euros, mientras que Nicolás Arévalo tuvo el único ascenso de la plantilla, pasando de 750 mil euros al millón.

América

En el equipo Escarlata, el venezolano Jhon Murillo se devaluó en 500 mil euros, pasando de 2 millones a 1.5. El atacante no ha tenido el impacto que esperaban con su contratación, pues llegó como el sustituto de Duván Vergara.

Josen Escobar, por su parte, pasó a valer 1.5 millones, con 200.000 euros de pérdida en su precio. No obstante, América cuenta con el segundo jugador más valioso del fútbol colombiano: Dylan Borrero, quien se mantuvo en 2.5 millones de euros.

Santa Fe

Del equipo campeón de Colombia no figura ninguno dentro del top 20 de los más valiosos, pues para encontrar al primer hombre Cardenal hay que ir hasta el puesto 24, ocupado por el volante Jhojan Torres con un valor de 1 millón de euros, el mismo de la más reciente actualización.

A ese mismo valor llegó Yilmar Velásquez (1 millón), quien tuvo un incremento de 100.000 euros. Omar Fernández (800.000 euros) y Joaquín Sosa, quien perdió valor y pasó a 700.000 euros, completan los más costosos de Santa Fe.

Otros incrementos

El jugador que más se valorizó fue el delantero del Deportivo Pasto Yoshan Valois, quien ha marcado 5 goles en la Liga colombiana y tuvo un incremento casi total, llegando a 600 mil euros.

Por su parte, el arquero del Deportivo Cali, Alejandro Rodríguez, fue valorado en 1.4 millones de euros, subiendo 400 mil euros.

El joven defensa de Atlético Nacional, Juan José Arias, llegó a 1.2 millones de euros en su precio, con un incremento de 400 mil euros.

