Defensa de expresidente de Nueva EPS responde a llamado a juicio por presunta apropiación de recursos

El abogado Javier Tamayo Perdomo, defensor de José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS, emitió un comunicado haciendo varias aclaraciones, sobre el caso que se adelanta contra el exdirectivo de la entidad promotora de salud, por la presunta apropiación de más de $70.000 millones de la misma EPS y el ocultamiento de cerca de 14 millones de facturas

En el documento se destaca que a pesar de qué el pasado 8 de agosto vencieron los términos del mandato de no enajenar bienes sujetos a registro durante los seis meses siguientes a la formulación de la imputación, actualmente la fiscalía está informada sobre los bienes que posee José Fernando Cardona.

Por otra parte informan que ni un solo peso o cheque salió de la Nueva EPS para enriquecer el patrimonio de un tercero.

Asegura que: “La Fiscalía nunca ha indicado o dentro de su argumentación de la formulación de imputación, nunca indicó que el recurso hubiese salido de la Nueva EPS y que los recursos fueron utilizados para absorber deudas de la misma Nueva EPS, aspecto que igualmente fue registrado en los hechos jurídicamente relevantes de la acusación”.

La defensa del exdirectivo Cardona, informa que desde el 6 de diciembre del año pasado, cuando fue informado por la fiscalía sobre la intención de imputarle cargos, ha atendido y seguirá atendiendo todas las situaciones relacionadas con este caso.

Indican que el pasado 25 de junio la fiscalía elaboró el escrito de acusación en contra de José Fernando Cardona, para posteriormente radicarlo el 16 de julio.

Señalan que dicho escrito ya está en manos de un juez de conocimiento desde el pasado 1 de agosto, y desconocen si fue trasladado a todos los sujetos procesales e intervinientes, sin embargo, les genera extrañeza del cómo fue difundido ante la opinión pública tres meses después de haber sido redactado, y justo cuando se discute en el congreso la reforma a la salud.