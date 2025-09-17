Adres suspende pagos a 23 clínicas y hospitales por presentar facturas sin tener instalaciones

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES suspendió los pagos a 23 IPS de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca, por la presunta inexistencia de instalaciones para atender a los pacientes caccidentados en la dirección física reportada en el registro especial de prestadores de servicios de salud.

Esta decisión implica que se dejan de girar pagos por reclamaciones de atención a víctimas de accidentes de tránsito por más de $17.000 millones.

“La identificación de estas anomalías se da gracias a las auditorías realizadas por tres firmas contratadas por ADRES desde 2023, con visitas físicas, para hacer control, verificación y reconocimiento de pagos a entidades que presentan reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte derivados de accidentes de tránsito causados por vehículos sin SOAT o no identificados”, indica la Adres.

La entidad notificó a los representantes de dichas IPS, los cuales tienen 10 días hábiles para presentar recurso de reposición, y en caso de no ser satisfactorio, lo hallado será remitido a la Fiscalía.