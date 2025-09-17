Comunidades anuncian bloqueo indefinido en vía Panamericana entre Risaralda y Chocó

Pereira

Las comunidades Afro, asentadas en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico realizarán el bloqueo de la vía Panamericana que comunica el departamento de Risaralda con el Chocó y anunciaron que este cierre será desde las 6:00 de la mañana del día de hoy.

En un comunicado el Consejo Comunitario de esta zona señalan que han sido víctimas de afectaciones graves y constantes por las obras que adelanta INVIAS y los consorcios contratistas en el territorio, donde decenas de viviendas se han visto dañadas de manera parcial y totalmente y pese a que se han realizado reuniones con el Gobierno Nacional, hasta el momento la situación sigue igual.

Señala Víctor Moreno, líder del consejo comunitario en Pueblo Rico, que en el mes de julio se realizó esta reunión y a la fecha ni siquiera el acta han entregado, por ende, los compromisos establecidos no se han cumplido.

Le puede interesar: Policía revela el cartel de los ocho más buscados del Clan del Golfo en Risaralda

“La comunidad de Santa Cecilia, afectada por INVIA, protesta en las calles exigiendo la entrega de un acta hecha por el Ministerio del Interior e INVIA, tras una reunión en Pereira el 24 y 25 de junio. Denuncian irrespeto y falta de cumplimiento de compromisos, y seguirán protestando hasta que se entregue el acta y se cumpla lo acordado“, agregó Moreno.

En el comunicado también señalan que este bloqueo se mantendrá hasta tanto no se les entregue de manera formal y escrita el acta de la mencionada reunión y se adopten medidas reales y efectivas que garanticen el cumplimiento inmediato de los compromisos adquiridos.

Agregaron que durante la jornada de paro no se permitirá el tránsito vehicular ni peatonal. Únicamente se garantizará el paso de vehículos destinados a emergencias humanitarias y ambulancias.

Lea también: Gobernador insiste en acciones contra la violencia y la expansión del Clan del Golfo en Risaralda