Atlético Nacional ya tendría todo acordado con su nuevo DT: Conozca quién sería el elegido

Atlético Nacional ya habría llegado a un acuerdo con quien sería su nuevo director técnico, según informó este miércoles El VBar de Caracol Radio. Las directivas del club antioqueño continuarían apostándole a la línea de un entrenador internacional.

El argentino Pablo Guede, de 50 años y quien viene de dirigir en el fútbol mexicano, sería el nuevo entrenador de los antioqueños, reemplazando a su compatriota Javier Gandolfi, despedido recientemente.

✅Atlético Nacional y Pablo Guede llegaron a un acuerdo para ser el nuevo entrenador del club verde



⚽️Salió hace un mes de Puebla en México



Guede dirigió por última vez durante el semestre pasado, cuando estuvo al frente de Puebla en el fútbol mexicano. En dicho campeonato ocupó la penúltima posición con 9 puntos de 51 posibles.

No obstante, el argentino tiene una amplia hoja de vida como entrenador, habiendo pasado por clubes como Colo Colo y Palestino de Chile; San Lorenzo, Argentinos y Nueva Chicago de su país, y Monarcas, Tijuana y Necaxa de México, entre otros.

En su palmarés cuenta con seis títulos conseguidos, entre ellos una Supercopa de Argentina, con San Lorenzo, y dos Supercopas, una Copa y una Liga de Chile, todas con Colo Colo.

¿Cómo va Nacional en la Liga?

Actualmente, Nacional figura en la séptima posición del campeonato colombiano con 17 puntos, producto de cuatro triunfos, cinco empates y dos derrotas. Entretanto, en Copa Colombia continúa en la carrera por defender su título y en cuartos de final se estará enfrentando al ganador de la serie entre Once Caldas y Deportivo Pasto.