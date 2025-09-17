Tabla de posiciones Liga Colombiana tras el empate entre Bucaramanga y América de Cali

Atlético Bucaramanga, Junior y Fortaleza comparten la cima de la Liga Colombiana con 21 puntos en 11 partidos, aunque por diferencia de gol, ‘El Leopardo’ supera al conjunto barranquillero por uno, y a ‘Los Amix’ por 3.

Sin embargo, Fortaleza es el único equipo que conserva su invicto en el campeonato, producto de 5 victoorias y 6 empates.

Tolima, Independiente Medellín, Llaneros, Atlético Nacional y Santa Fe, complementan la zona parcial de clasificación, con 9 partidos por disputar en Liga Colombiana.

Los únicos compromisos aplazados son Medellín ante Águilas, y América frente a Deportivo Pasto.

América de Cali 0-0 Atlético Bucaramanga

América no logró romper el cero en el marcador pese a registrar un remate al travesaño y 17 tiros totales; aunque solo uno fue con dirección al arco (aparte del disparo que pegó en el palo).

Además, el VAR le anuló un gol a los dirigidos por el técnico David González sobre el 47′, y su equipo sumó 1 derrota y 1 empate en sus primeros dos juegos.

El conjunto vallecaucano continúa último en el campeonato con 7 unidades en 10 partidos, y únicamente 1 victoria.

Aunque matemáticamente es posible que ‘La Mecha’ esté en cuadrangulares, está a 9 puntos de ingresar a zona de clasificación.

Tabla de posiciones

Próximos partidos de América y Bucaramanga

Fecha 12 - viernes 19 de septiembre:

6:00 pm - Atlético Bucaramanga vs. Tolima

Estadio Américo Montanini.

8:10 pm - América de Cali vs. Once Caldas

Estadio Pascual Guerrero.

Fecha 3 - miércoles 24 de septiembre:

8:00 pm - Deportivo Pasto vs. América de Cali

Estadio La Libertad.

Fecha 13 - viernes 26 de septiembre:

8:10 pm - Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga

Estadio Metropolitano de Techo.