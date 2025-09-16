Precio del café en Colombia HOY, 16 de septiembre, según la FNC
Conozca aquí el precio que presentó la Federación Nacional de Cafeteros
El café en Colombia es uno de los más reconocidos a nivel mundial, incluso, la empresa Juan Valdez, cuenta con varias sedes alrededor del mundo. Lo que ha permitido que el este grano gane una mayor popularidad.
En la página de la FNC, se muestra la expansión que ha tenido esta tienda de café en otros países, inclusive, este año se inauguró una de estas franquicias en Dubai, uno de los países más ricos del mundo.
Si bien esto es un gran hito para Colombia, en la FNC se puede encontrar mayor información sobre los beneficios económicos que trae para Colombia esta clase, expansiones en los boletines que realizan,
Precio del café según la FNC HOY, 16 de septiembre
A diario, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) presenta un informe, en el que muestra la cotización del precio del café, según cierre en la Bolsa de Nueva York.
Para este 16 de agosto, la FCN estableció que el precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 es de 3,170,000 COP. Asimismo, el precio total de la pasilla contenida en el pergamino es de 10,000 COP/Kg.
Precio del café en dólares
Según mostró Investing, una plataforma que se dedica a mostrar indicadores económicos en tiempo real de diferentes insumos, empresas y demás, presentó la cotización del café en dólares.
A comparación del día de ayer, 15 de septiembre, que se cotizó en 416,75 USD, para este 16 de septiembre, el precio es de 408,70 USD, representando una caída del 2,14%, o sea, unos 8,95 USD.
Precio del café en las principales ciudades del país
Los valores que se muestran, son tomados del informe que publica diariamente la Federación Nacional de Cafeteros:
- Armenia – Carga: $3,170,500 | Kilo: $25,364 | Arroba: $317,050
- Bogotá – Carga: $3,169,250 | Kilo: $25,354 | Arroba: $316,925
- Bucaramanga – Carga: $3,168,875 | Kilo: $25,351 | Arroba: $316,888
- Buga – Carga: $3,171,250 | Kilo: $25,370 | Arroba: $317,125
- Chinchiná – Carga: $3,170,375 | Kilo: $25,363 | Arroba: $317,038
- Cúcuta – Carga: $3,168,375 | Kilo: $25,347 | Arroba: $316,838
- Ibagué – Carga: $3,169,625 | Kilo: $25,357 | Arroba: $316,963
- Manizales – Carga: $3,170,375 | Kilo: $25,363 | Arroba: $317,038
- Medellín – Carga: $3,169,625 | Kilo: $25,357 | Arroba: $316,963
- Neiva – Carga: $3,168,750 | Kilo: $25,350 | Arroba: $316,875
- Pamplona – Carga: $3,168,500 | Kilo: $25,348 | Arroba: $316,850
- Pasto – Carga: $3,168,500 | Kilo: $25,348 | Arroba: $316,850
- Pereira – Carga: $3,170,375 | Kilo: $25,363 | Arroba: $317,038
- Popayán – Carga: $3,170,625 | Kilo: $25,365 | Arroba: $317,063
- Santa Marta – Carga: $3,172,125 | Kilo: $25,377 | Arroba: $317,213
- Valledupar – Carga: $3,169,750 | Kilo: $25,358 | Arroba: $316,975
