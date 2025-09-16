Precio del dólar en Venezuela para HOY 16 de septiembre: esto dice el informe del BCV

Durante el gobierno de Nicolás Maduro, el bolívar ha sufrido una constante depreciación en su precio por cuenta de diferentes factores como las sanciones por parte de Estados Unidos en materia de comercio exterior. Esto ha llevado a que muchas divisas, incluyendo el dólar, fortalezcan su precio en Venezuela.

De hecho, esta es una situación que ha sido frecuente a lo largo del 2025, pues el Banco Central de Venezuela había reportado una tasa de cambio de 52,03 bolívares por dólar al inicio del 2025. Sin embargo, el valor ha ido aumentado por la demanda que tiene la divisa estadounidense en el interior del país como una medida para evitar los efectos de la inflación.

A pesar de que la entidad indicó que la economía venezolana mostró una recuperación durante el segundo semestre de 2025, la situación en este aspecto no muestra una mejora significativa. Y es que la poca circulación de dólares, derivada de las restricciones impuestas por Estados Unidos, ha llevado a muchos ciudadanos a acudir al mercado negro con tal de tener la moneda suficiente.

Por otra parte, el país bolivariano vive un momento de gran tensión a nivel internacional ante las acciones que está tomando el gobierno de Donald Trump para frenar el avance de grupos dedicados al narcotráfico que toman rumbo a los Estados Unidos, algo que Nicolás Maduro calificó como una amenaza a su soberanía.

Al respecto, la última acción que realizaron las autoridades norteamericanas fue el ataque a una embarcación que transitaba por el mar Caribe. Según señalaron, esta dejó a tres “narcoterroristas” muertos. Asimismo, Maduro afirmó que esto “terminó por desechar” las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Precio del dólar en Venezuela para este martes 16 de septiembre de 2025

En esta oportunidad, el precio del dólar en Venezuela se mantiene en 160,44790000 bolívares. Según indica el Banco Central de Venezuela, esta cifra corresponde a la de hoy 16 de septiembre. Sin embargo, hay una variación de aproximadamente dos bolívares frente al último informe emitido el pasado 12 de septiembre.

Por otra parte, la entidad también dio a conocer los valores que manejan las demás divisas que circulan en Venezuela. Estos son:

Euro: 188,02889401 bolívares

188,02889401 bolívares Yuan chino: 22,53007091 bolívares

22,53007091 bolívares Lira turca: 3,87846667 bolívares

3,87846667 bolívares Rubio ruso: 1,91373926 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este martes 16 de septiembre

De acuerdo al Banco Central de Venezuela, las casas de cambio para este martes 16 de septiembre de 2025 mantienen los mismos precios que se venían manejando para hacer transacciones con bolívares. Estos son:

Banco Mercantil: 160,7292 bolívares por compra y 160,8013 bolívares por venta.

160,7292 bolívares por compra y 160,8013 bolívares por venta. N58 Banco Digital: 160,3533 bolívares por compra y 161,5000 bolívares por venta.

160,3533 bolívares por compra y 161,5000 bolívares por venta. BBVA Provincial: 159,7824 bolívares por compra y 161,2818 bolívares por venta.

159,7824 bolívares por compra y 161,2818 bolívares por venta. Banco Nacional de Crédito: 159,7267 bolívares por compra y 161,4724 bolívares por venta.

159,7267 bolívares por compra y 161,4724 bolívares por venta. Bancamiga: 159,7069 bolívares por compra y 158,9784 bolívares por venta.

159,7069 bolívares por compra y 158,9784 bolívares por venta. Otras Instituciones: 158,7786 bolívares por compra y 160,6562 bolívares por venta.

Cabe recordar que actualmente el precio del dólar en Venezuela supera la cifra del salario mínimo que rige en el país desde marzo de 2022 (130 bolívares sin tener en cuenta los bonos emitidos por el gobierno).