Posibles candidatos a ser el nuevo técnico de Nacional ¿Juan Carlos Osorio sería opción?

En Medellín todo apunta a la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional. La presión de la hinchada, la falta de triunfos ante rivales de peso, la eliminación de Libertadores y el más reciente error de alineación indebida, por cuatro extranjeros ante Bucaramanga, le costaron el cargo al argentino.

Solo resta el comunicado oficial por parte de la institución. Lo cierto es que el entrenador de 44 años dirigió hasta entonces 51 partidos, de los cuales consiguió 23 victorias, 15 empates y 13 derrotas, para un rendimiento del 54%.

Nacional, 13 técnicos en los últimos 9 años

Una de las constantes en los últimos años en Nacional es la búsqueda de entrenador. Esta ya inició ante la decisión de la junta directiva de prescindir de los servicios de Gandolfi. La inestabilidad en el banquillo Verdolaga ha sido uno de sus más grandes inconvenientes: 13 técnicos en los últimos 9 años.

El conteo empieza con Juan Manuel Lillo, quien apenas duró 6 meses en el cargo. Luego estuvo Jorge Almirón en su reemplazo, pero no superó los 7 meses. Tras dos extranjeros fallidos, Hernán Darío Herrera ganó la Copa Colombia en 2018.

Posteriormente pasaron Paulo Autuori y Alejandro Restrepo, este último como interino. Juan Carlos Osorio fue designado en julio de 2019, pero en noviembre de 2020 salió y llegó Alexandre Guimaraes, quien estuvo poco menos de siete meses.

Nuevamente Hernán Darío Herrera asumió el interinato, ganó la Liga Apertura en 2022 y salió para dejarle el puesto a Pedro Sarmiento, también de manera momentánea. Autuori le siguió, regresando en octubre de 2022, pero no pasó de los ocho meses y le dejó el banquillo al que fue su asistente, William Amaral.

El brasileño Amaral salió en octubre de 2023; dejaron a Jhon Bodmer como interino y después fue ratificado en el cargo, dándole la Copa Colombia al club. En marzo de 2024 fue nombrado el uruguayo Pablo Repetto, que salió en agosto de ese año para darle paso al último campeón, el mexicano Efraín Juárez. Este no continuó para inicios de 2025 por problemas con la directiva, y su lugar lo ocupó Javier Gandolfi, a quien también se le terminó el ciclo.

Como dato curioso, el último técnico que superó el año en Nacional fue Juan Carlos Osorio, entre julio de 2019 y octubre de 2020.

¿Quiénes suenan para ser el nuevo DT de Nacional?

La dirección deportiva, encabezada por el argentino Gustavo Fermani, ha dejado clara su postura de contratar a técnicos extranjeros, pues desde la llegada de Fermani pasaron Juárez y Gandolfi. Esta sería la línea para encontrar el nuevo entrenador, por lo que colombianos como Juan Carlos Osorio no tendrían tanta fuerza para ser considerados.

En ese orden de ideas, se ha conocido que los posibles nombres para reemplazar a Gandolfi como: Luis Zubeldia (44), quien salió de Sao Paulo, se encuentra libre y también ha sonado para llegar a Boca Juniors y otros equipos de Argentina.

También se ha especulado con el nombre del argentino Walter Ribonetto (51), aunque parece una opción más lejanda teniendo en cuenta que se encuentra con Godoy Cruz.

Vicente Sánchez, técnico uruguayo con opciones de llegar a Nacional

El uruguayo Vicente Sánchez (45) también aparece en la lista de posibles candidatos, ya que se encuentra libre desde junio del presente año.

Entretanto, el nombre de Gustavo Quinteros (60), campeón con Vélez Sarsfield en el primer semestre del año, también seduce en el equipo Verdolaga. Sin embargo, parece tener todo muy cercano para convertirse en el técnico de Independiente de Avellaneda.

Habrá que esperar la determinación que tomen las directivas en cuanto al nuevo entrenador, quien llegará con la obligación de mantener el equipo en la zona de clasificación a cuadrangulares y con la posibilidad de llegar a la final de la Copa Colombia y levantar ese título.