Así reaccionaron los jugadores de Nacional a sus valoraciones en EA Sports FC 26: hubo varias quejas

EA Sports FC 26 es el videojuego de fútbol que promete romper el mercado. El aclamado título se lanzará el próximo 26 de septiembre y estará disponible para todas las consolas de nueva generación, incluyendo XBOX Series, PlayStation y Nintendo Switch.

A pesar de contar con más de 35 ligas licenciadas y más de 750 futbolistas alrededor del mundo, el reconocido juego desarrollado por Electronic Arts no contará con el fútbol profesional colombiano. Ahora bien, sí estarán disponibles los clubes que participaron este año tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, teniendo en cuenta que ambos torneos tienen licencia.

Así pues, cada usuario podrá jugar con:

Atlético Nacional (Copa Libertadores)

Atlético Bucaramanga (Copa Libertadores)

Deportes Tolima (Copa Libertadores)

Independiente Santa Fe (Copa Libertadores)

Once Caldas (Copa Sudamericana)

Millonarios (Copa Sudamericana)

América de Cali (Copa Sudamericana)

Junior de Barranquilla(Copa Sudamericana)

Así reaccionaron los jugadores de Nacional a sus valoraciones en EA Sports FC 26

Atlético Nacional es uno de los clubes colombianos que aparecerán en el EA Sports FC 26, no solo por su participación en la Copa Libertadores, sino también por tener un acuerdo de licenciamiento y marketing desde hace cuatro años.

A raíz de lo anterior, el videojuego tuvo una divertida iniciativa y eligió a Marino Hinestroza para que grabara la reacción de cada futbolista del plantel al recibir su carta de valoración. El video fue publicado en la cuenta de TikTok del conjunto verdolaga y generó un sinfín de comentarios.

El primero en recibir su carta fue William Tesillo, quien se quejó de su estadística de tiro (29): “Muy abajo, mal”. La siguiente crítica fue de Andrés Felipe Román por cuenta de la valoración global (72): “No me gustó”. Siguió Marlos Moreno, tras afirmar que “me podían subir un poquitico más” en tiro (62).

Los más felices con las valoraciones fueron Edwin Cardona, Matheus Uribe, Alfredo Morelos y David Ospina. Tanto Cardona como Matheus celebraron su regate, mientras que Morelos destacó el tiro y pase. Finalmente, Ospina y el mismo Marino Hinestroza gozaron con su foto de portada.

Vea acá la reacción de los jugadores de Nacional