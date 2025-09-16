Policía alerta sobre estafa con falsos premios en Montería; dos mujeres capturadas

Montería

La Policía Nacional alertó a la comunidad de Montería sobre una nueva modalidad de estafa tras capturar a dos mujeres que, mediante un elaborado engaño, despojaron de sus ahorros y joyas a una ciudadana, de la cual no se reveló su identidad por asuntos de seguridad.

De acuerdo con el coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana, los hechos iniciaron en el norte de la ciudad, donde las dos estafadoras se acercaron a la víctima en la vía pública. Le aseguraron que se había ganado una suma considerable de dinero en un chance y, “con todo el montaje y toda la historia”, lograron convencerla.

Bajo este pretexto, la llevaron a un centro comercial donde, con engaños, obtuvieron información confidencial de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. “Seguidamente obtienen o extraen dinero de sus cuentas bancarias y de sus tarjetas de crédito”, explicó el coronel Ruiz.

El engaño escaló cuando las delincuentes persuadieron a la mujer para que les entregara sus joyas de manera “voluntaria”. El modus operandi culminó con una invitación a un café, donde con la excusa de ir al baño, las dos mujeres huyeron y desaparecieron, dejando a la víctima sin dinero ni sus pertenencias de valor.

Captura y recuperación

Gracias al trabajo de inteligencia e investigación criminal, el Grupo de Reacción de la Policía logró ubicar y capturar a las dos sospechosas en un hotel del centro de la ciudad. En el allanamiento, las autoridades recuperaron la totalidad del dinero sustraído y las joyas, que fueron restituidas a la afectada.

“Esas mujeres están siendo investigadas por nuestra Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto agravado bajo la modalidad de estafa”, confirmó el comandante.

Llamado a la prevención

El Coronel Ruiz hizo un enfático llamado a la ciudadanía para extremar las precauciones: “Con esto queremos significar a todos nuestros ciudadanos la importancia de no ser incautos”.

Recomendó desconfiar de ofertas o premios inesperados y enfatizó que ante “cualquier información o solicitud de su vida crediticia o bancaria, acuda a las autoridades y no entregue la información porque puede ser víctima de una estafa”.

Finalmente, recordó el compromiso de la institución con la seguridad ciudadana: “Recuerde, su Policía Nacional, siempre seguros, cercanos y presentes”.