Tras giro de recursos, hospitales públicos de Córdoba reanudan servicios a afiliados de Nueva EPS / Nueva EPS / Colprensa

Montería

Tras haber anunciado la suspensión de servicios por impagos, los cuatro principales hospitales públicos de Córdoba informaron que reanudarán la atención a los cerca de 500.000 afiliados de Nueva EPS en el departamento, luego de que la entidad cumpliera con la declaración de giro pendiente.

Los hospitales San Jerónimo de Montería, Sandiego de Cereté, San Juan de Sahagún y San Vicente de Paúl de Lorica emitieron un comunicado conjunto en el que confirmaron el restablecimiento de todos los servicios, tras la gestión adelantada con las autoridades departamentales y la gerencia zonal de la EPS.

“Con este avance, nuestras instituciones restablecen la prestación de los servicios, reafirmando nuestro compromiso con la salud de la población y con la continuidad en la atención”, señalaron las directivas hospitalarias.

No obstante, los centros médicos hicieron un llamado a la Nueva EPS para que se “avance hacia la normalización del flujo de giros, de manera que se garantice la sostenibilidad de la red hospitalaria pública y se eviten nuevas afectaciones en la prestación del servicio”.

Freno temporal a la crisis

La medida de reanudación pone fin, por ahora, a una crisis que había generado alarma en el departamento, donde casi medio millón de usuarios habían quedado en riesgo de perder el acceso a servicios médicos esenciales, con excepción de urgencias y atención a poblaciones priorizadas.

Los hospitales reiteraron su compromiso de seguir trabajando “en alianza, bajo el principio de responsabilidad social y en defensa del derecho fundamental de la salud de los cordobeses”.

La rápida resolución de la crisis evita una profundización del conflicto, aunque mantiene latente la advertencia sobre la inestabilidad financiera que enfrenta la red hospitalaria pública por los retrasos recurrentes en los pagos por parte de aseguradores.