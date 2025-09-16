Paciente con cáncer de pulmón completa tres meses sin quimioterapia pese a tutela y orden judicial

Colombia

En mayo de 2023, a Marta Ofelia Rodríguez le fue detectado un cáncer de pulmón en estadio 4 que rápidamente hizo metástasis en su columna, brazos y piernas. El avance de la enfermedad le causó pérdida de movilidad y fuertes dolores.

Su hija y cuidadora, María Fernanda Páez, relató que al inicio fue tratada con quimioterapias endovenosas sin resultados favorables, hasta que oncólogos del Instituto Nacional de Cancerología formularon selpercatinib, un medicamento importado que mostró una mejoría notable.

“Ese medicamento le devolvió la esperanza. Con él mejoró su calidad de vida y pudo estabilizarse, aunque su cáncer es agresivo”, contó Páez.

Tutelas para acceder al medicamento

El alto costo del tratamiento —cerca de 40 millones de pesos por cada ciclo de 28 días— obligó a la familia a recurrir a acciones judiciales para obtenerlo a través de la EPS Famisanar.

Agosto de 2023: se interpuso la primera tutela.

se interpuso la primera tutela. Enero de 2024 : la paciente recibió la primera entrega.

: la paciente recibió la primera entrega. Mayo de 2025: se entregó la última dosis, suficiente para 28 días.

se entregó la última dosis, suficiente para 28 días. Junio en adelante: no hubo más entregas, pese a radicaciones previas y una orden judicial que exigía la continuidad del tratamiento.

La familia asegura que en marzo radicaron la solicitud con anticipación, pero no hubo respuesta. Ante el incumplimiento de la tutela, instauraron un desacato.

“No tenemos respuesta”

María Fernanda Páez asegura que desde junio su madre está sin el medicamento. “Hemos llamado, escrito correos, intentado todas las extensiones, pero nadie responde. Incluso el juzgado nos dijo que Famisanar tampoco ha contestado al proceso”, explicó.

El Invima ya autorizó el ingreso del medicamento, por lo que no hay trámites pendientes en esa entidad. Aun así, el medicamento no llega a manos de la paciente.

Según el oncólogo tratante, volver a quimioterapias convencionales no es una opción segura. “Ya se probó que no funcionan en ella y podrían deteriorar más su sistema inmune”, dijo la familia sobre las recomendaciones médicas.

La ausencia del tratamiento desde hace más de tres meses ha provocado un deterioro progresivo en la salud de Rodríguez, quien enfrenta dolores constantes y pérdida de movilidad por la metástasis ósea.

Llamado al sistema de salud

La familia pide que se respete el derecho a la salud y a la vida digna de la paciente.

“Mi mamá ha cotizado toda su vida al sistema de salud. Lo mínimo es que se le garantice un tratamiento oportuno. Cada día sin el medicamento significa un retroceso en su estado de salud”, expresó su hija.

El caso también fue radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud, que hace seguimiento al proceso como parte de sus funciones de vigilancia.