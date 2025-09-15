Anestesiólogos advierten escasez de medicamento vital para emergencias de mujeres embarazadas

La Sociedad Colombiana de Anestesiología advierte el desabastecimiento de un medicamento fundamental para la atención de mujeres embarazadas, especialmente para prevenir la hemorragia postparto, una de las tres principales causas de muerte materna en Colombia.

Se trata del medicamento Methergine, es decir, metilergometrina en ampollas, cuyo uso es habitual en clínicas y hospitales, el cual fue retirado del mercado por decisión de Essential Pharma Switzerland GmbH, empresa titular actual del registro sanitario, de suspender su comercialización desde el 20 de junio de este año.

“Solicitamos al Ministerio de Salud, al INVIMA, acciones urgentes y articuladas para garantizar el suministro, habilitar importaciones y definir soluciones inmediatas. Prevenir la mortalidad materna es una prioridad nacional y no podemos retroceder en este compromiso”, dijo Olga Lucia Herrera, directora de la Sociedad Colombiana de Anestesiología

La relevancia de este medicamento radica en que es único y no cuenta con un sustituto equivalente que sea eficiente para los fines de atención de mujeres embarazadas.

Además, está incluido en el Kit de Emergencia Obstétrica definido en la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud, y es considerado vital para organizaciones como la OMS y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.

A raíz de esta situación, solicitan explorar alternativas de importación del medicamento, convocar a una mesa técnica interinstitucional, establecer soluciones a corto plazo para garantizar el suministro de Methergine y declarar el desabastecimiento de este producto.