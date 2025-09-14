A juicio exdirectivos de Nueva EPS por presunto ocultamiento de facturas y desviación de dinero

Los exdirectivos de Nueva EPS José Fernando Cardona Uribe, Juan Carlos Isaza Correa, Edgar Pedraza Castellanos y Fabián Alberto Peralta, acusados por el caso de presunto ocultamiento de facturas y la desviación de $70,500 millones de deuda con las IPS, son llamados a juicio.

La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra los antiguos directivos de la EPS, describiendo su conducta mientras estuvieron a cargo de la entidad.

Entre ellos se destaca la presunta política fraudulenta diseñada por los exdirectivos, quienes al parecer decidieron no procesar la totalidad de la facturación que estaba siendo radicada por las diferentes IPS con las que la Nueva EPS tenía alguna relación contractual.

“Se tiene que,entre 2019 a 2023 se dejó de procesar alrededor de 14 millones de facturas que había sido expedidas por las diferentes IPS, fue el marco revelado por la Fiscalía en medio de la imputación de cargos realizada hace unos meses.

Dentro del documento, se destaca que presuntemente, José Fernando Cardona, como representante legal de Nueva EPS, omitió su deber de realizar un control efectivo a la situación de no procesar en su totalidad, la facturación que se radicó en la EPS con el fin de ocultar información al ente de control, y en razón de ello se apropió de 70,566 millones de pesos entre el 2019, y el 2022, acto que realizó a través de la suscripción de los estados financieros que contenían información falsa.

A José Fernando Cardona Uribe, quien fue el presidente de Nueva EPS entre 2009 y principios de 2024, le imputaron los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación.

Noticia en desarrollo...