Once Caldas, por más historia en Copa Sudamericana: hora y cómo seguir vs. Independiente del Valle

¡Once Caldas quiere seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana! El equipo de Manizales ha sido una de las revelaciones del campeonato, pues ha competido a la altura de la competencia y llega a cuartos de final luego de dejar en el camino a Huracán de Argentina.

El equipo de Hernán Darío Herrera, que ha encontrado mejores resultados en la Liga colombiana, en la que no empezó bien, llega a este juego en suelo ecuatoriano luego de ganarle a Envigado en Palogrande el fin de semana (1-0). El lunes tuvieron una sesión de entrenamiento, en medio de la celebración del cumpleaños de Dayro Moreno, y viajaron este martes 16 de septiembre en vuelo chárter a Quito.

Le puede interesar: VIDEO: Así celebró Dayro Moreno sus 40 años, en la concentración de Once Caldas

Novedades de Once Caldas para enfrentar a Independiente del Valle

Entre las novedades a resaltar se encuentran Efraín Navarro, Andrés Ibarguen y Robert Mejía. Los tres, refuerzos para el segundo semestre del año, y quienes no pudieron ser inscritos para la fase de octavos de final.

Rumbo a Quito ✈️

Allá nos vemos familia ❤️‍🔥

Vamos a dejar el alma por estos colores🇮🇹🤍#MiVidaMiEquipo pic.twitter.com/lmnbWZPerL — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) September 16, 2025

De la lista de 23 viajeros no hicieron parte Alejandro García y Déinner Quiñones. El primer se lesionó antes del clásico ante Pereira (1-0), mientras que el segundo salió con molestias musculares en el juego ante Envigado.

Lea también: Dayro Moreno regresó de Selección Colombia con emotivo detalle para Hernán Darío Herrera: véalo acá

¿Cuál sería el XI inicial de Once Caldas?

James Aguirre, Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jerson Malagón, Kevin Tamayo, Mateo García, Iván Rojas, Robert Mejía, Luis Sánchez, Dayro Moreno y Michael Barrios.

DT. Hernán Darío Herrera

Así llega Independiente del Valle al juego con Once Caldas

El equipo dirigido por el español Javier Rabanal llega como líder del campeonato ecuatoriano con 62 puntos en 28 partidos, 12 más que el segundo, Barcelona de Guayaquil. En su más reciente encuentro, vencieron 3-1 a Vinotinto del Ecuador y su última derrota a nivel local fue el 4 de mayo ante Emelec (1-2).

¿Cuándo juega Once Caldas los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Vale la pena mencionar que Independiente disputó la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero quedó tercero del Grupo B, detrás de River Plate y Universitario de Perú. En ese orden de diea, cayó a la fase previa de la Sudamericana, donde venció en el global 5-1 a Vasco da Gama de Brasil. En octavos de final, ante el rival ecuatoriano, Mushuc Runa, se impuso 1-0 en la ida y perdió en la vuelta 1-2, pero avanzó desde los penales (4-2).

Historial de Once Caldas vs. equipos ecuatorianos

El conjunto Blanco solo se ha enfrentado en dos oportunidades a un equipo ecuatoriano: Barcelona de Guayaquil. Esto, tuvo lugar por los octavos de final de la Copa Libertadores 2004, cuando el equipo colombiano se quedó con el título. En la ida fue 0-0 en Ecuador y la vuelta 1-1 en el Palogrande. Once Caldas avanzó a cuartos de final mediante la vía de los penales (4-2).

Ampliar

Fecha, hora y cómo seguir el partido por Sudamericana

El duelo de dia de los cuartos de final de la Copa Sudamericana tendrá lugar este miércoles 17 de septiembre en el estadio Banco de Guayaquil, en Quito, desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia)

El juego, usted lo podrá disfrutar por la transmisión de Caracol Radio y el minuto a minuto de caracol.com.co.

La transmisión de televisión estará a cargo de ESPN. Viva el juego por DGO.