¿Cuándo juega Once Caldas los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Once Caldas es el único equipo colombiano que está disputando un torneo internacional. Se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras haber dejado en el camino a Huracán de Argentina en un marcador global de 4-1, en una llave en la que el equipo de Manizales fue superior durante los 180 minutos.

Además, el delantero colombiano Dayro Moreno es el máximo goleador del torneo con 8 tantos en el 2025, tiene dos anotaciones más que el panameño Ismael Díaz, que tiene 6 goles con Universidad Católica de Chile.

En una publicación en sus redes sociales, la CONMEBOL le rindió un homenaje a Dayro, que también fue convocado a la Selección Colombia para las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuándo se juegan los partidos entre Once Caldas e Independiente del Valle?

Tras haber superado con éxito los octavos de final, Once Caldas deberá enfrentarse en un duelo ida y vuelta con el equipo ecuatoriano Independiente del Valle. El Once ya sabe qué es ganar un trofeo internacional, recordando el título de la Copa Libertadores en 2004 en una espectacular final ante Boca Juniors.

El partido de ida se jugará el miércoles 17 de septiembre en el estadio Banco Guayaquil a partir de las 7.30 P:M hora colombiana. La vuelta se disputará en el estadio Palogrande de Manizales e miércoles 24 de septiembre a la misma hora, en las páginas oficiales del equipo ya se anunciaron la venta de la boletería para este encuentro internacional.