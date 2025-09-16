Gobernador de Antioquia ofrece recompensa por cabecilla del Clan del Golfo en San Roque

San Roque, Antioquia

Tras un Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales con los alcaldes de Maceo, Caracolí, Santo Domingo, Cisneros y San Roque, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de alias “el Viejo” o “el Niño”.

El señalado es identificado como cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, que delinque en San Roque, Caracolí, Maceo y zonas limítrofes con Segovia, en el Nordeste del departamento.

Durante el encuentro, el mandatario también expresó preocupación por el aumento de denuncias de extorsión en municipios de la zona Nus, particularmente en Maceo y Caracolí.

En ese sentido, aseguró que se adelantan acciones conjuntas con el Gaula del Ejército y la Policía para frenar este delito que afecta de manera directa al comercio local.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón expresó “La policía judicial y la policía nacional han hecho muy buenos allanamientos, la mayoría de ellos efectivos, y lo que estamos buscando es que se proceda para derribar esos expendios de vicio, con la autorización de las autoridades pertinentes.”

Tasa de seguridad

Finalmente, Rendón indicó que, con recursos de la Tasa de Seguridad, se fortalecerá la instalación de cámaras de videovigilancia en la región, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública y enfrentar la criminalidad en el territorio antioqueño.