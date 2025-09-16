Embajada de Colombia en EEUU se pronuncia por descertificación y rechaza decisión del Gobierno Trump

En el comunicado, la embajada señaló que la decisión estadounidense desconoce los logros verificables alcanzados entre 2024 y 2025, destacando cifras históricas en incautaciones, destrucción de laboratorios y extradiciones. Según el gobierno, estos esfuerzos han debilitado significativamente las finanzas de las organizaciones criminales, gracias al trabajo conjunto entre las Fuerzas Militares, la Policía y la cooperación judicial con EE. UU.

“En el marco de esta decisión unilateral y discrecional del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia rechaza categóricamente la afirmación de que el país haya incumplido sus obligaciones internacionales, desconociendo los avances sustantivos alcanzados en materia de interdicción, cooperación judicial y transformación de los territorios afectados por economías ilícitas. Colombia rechaza las alusiones dirigidas al liderazgo político del presidente Gustavo Petro y aquellas que sugieren permisividad o concesiones al narcotráfico en Colombia”, se lee en una parte del comunicado.

Además, Colombia rechazó cualquier insinuación que sugiera permisividad o concesiones al narcotráfico por parte del presidente Gustavo Petro, y reafirmó que ha asumido esta lucha con determinación, alto costo humano e institucional, y un firme compromiso democrático.

El Gobierno colombiano subrayó que el éxito en esta lucha contra el narcotráfico no depende únicamente de sus acciones, sino de una corresponsabilidad internacional. Reiteró la necesidad de reducir la demanda de drogas en los países consumidores y de combatir el tráfico de armas que fortalece a las organizaciones criminales.

Finalmente, el gobierno reafirmó que mantendrá su lucha contra el narcotráfico como lo ha hecho durante décadas, por convicción e interés nacional, y continuará trabajando junto a sus aliados, incluido Estados Unidos, en el fortalecimiento de estrategias integrales para enfrentar este flagelo global.

“El Gobierno de Colombia subraya que el éxito en esta lucha depende de una corresponsabilidad real que incluya la reducción de la demanda de drogas ilícitas en los países consumidores y el combate al tráfico de armas que fortalece a las organizaciones criminales. La cooperación internacional debe ser entendida como un esfuerzo compartido, orientado a la seguridad regional y global. En este sentido, Colombia continuará trabajando con Estados Unidos y nuestros aliados reiterando la necesidad de replantear la discusión sobre la política global de drogas y la aplicación de mecanismos unilaterales de evaluación entre socios”, , reitera la misiva.