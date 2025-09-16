Certificación o descertificación: ¿cuáles son los escenarios para Colombia?

En Hora20 una mirada a los escenarios de certificación o descertificación en la lucha contra las drogas a Colombia. El análisis a las implicaciones de la decisión, lo que viene para Colombia, las relaciones con Washington, las metas y cambios en la política de droga ante una eventual condicionalidad para que vuelva una certificación total al país. Las consecuencias para el orden público, la seguridad y sobre cómo medir en el tiempo, el impacto de una decisión clave para la estabilidad del país y la lucha contra las drogas.

Lo que dicen los panelistas

María Claudia Lacouture, presidente de la Cámara de Comercio Colombo Americana y exministra de Comercio, planteó que el país está bajo un clima de incertidumbre, “vemos con alta probabilidad una certificación por interés nacional, eso quiere decir que así no se cumpla, hay interés de mantener certificada a Colombia y eso implica mantener cooperación, relacionamiento y de continuar apoyos en los niveles que se dan hoy”. Manifestó que esa sería la mejor estrategia para los dos países, “para ellos también es importante mantenernos como aliado estratégico en una lucha a la que Trump le da la relevancia que ningún otro presidente le había dado en los últimos años”.

Sin embargo, explicó que si ese escenario se da, Colombia tendría que presentar un plan de trabajo para cumplir y mantener la certificación por interés nacional, “está en la ley, que si se da ese tipo de certificación y en el año fiscal desde el 1 de octubre no cumple, se presenta revocatoria y se hacen aplicaciones dependiendo a lo que determine el presidente”.

Señaló que la ley tiene en cuenta criterios como reducción de cultivos, labores de interdicción, extradición, cumplimiento de compromisos internacionales y aplicación de la justicia a la hora de definir la certificación, “los cultivos pesan 55% y en una ponderación que hicimos, al determinar los valores estamos en 70% de incumplimiento en rango del 55 al 70%”.

Sandra Borda, politóloga, internacionalista, PhD en Ciencia Política y profesora universitaria, explicó que la certificación es un mecanismo diseñado para lidiar el compromiso de guerra contra las drogas, “pero políticamente es más lo que está en juego, es una suerte de ecuación que hizo EE.UU., en el que se combina lo técnico: lo que ha logrado en erradicación, lo que logra en interdicción -que al contrario al Gobierno, no son buenas noticias porque la relación entre lo incautado y lo que se exporta ha caído enormemente- y, no hay tampoco resultados claros en materia de programas de desarrollo alternativo”. Planteó que en lo técnico no lo hacemos bien, pero remarcó que no lo venimos haciendo bien hace rato y no ha sido motivo para descertificarnos, “entran a jugar variables políticas que para ellos son importantes, en medio de presión grande en tema Venezuela como la que hemos visto y con el ataque de este lunes a la embarcación, en medio de eso lo último que se quiere es jugar a desestabilizar región”.

Destacó que en Estados Unidos la descertificación no es una noticia, “la asociación que tiene la gente en guerra contra las drogas, es el fentanilo y no la coca de Colombia, el perfil de este tema en discusión pública allá es reducido y esto es otra vez la discusión que estamos teniendo en fracaso de intento por multilateralizar este tema”.

Steve Hege, cofundador del Instituto Latinoamericano para la Paz y la Seguridad y exdirector de la oficina de Colombia del Instituto de Paz de Estados Unidos, planteó que en el tema de la certificación hay condiciones técnicas, pero que sobre todo es un proceso político, “de eso se trata y de ser una carta adicional para el gobierno de Trump para castigar el Gobierno, que ha sido complejo, este año en enero y junio hubo momentos de crisis, pero el secretario de Estado ha enviado mensajes claros en rechazo a posturas de Petro y esta carta no la van a dejar de utilizar para enviar mensajes”.

Remarcó que tanto Estados Unidos como Colombia se hubieran beneficiado de un ejercicio más técnico en lucha contra las drogas, “llevamos décadas en que unas estrategias e indicadores que se usan, como el de número de hectáreas de coca sabemos que no es el más adecuado, no cubre todo el fenómeno, no miramos que puede haber más droga en el mercado, pero el precio del gramo no ha cambiado”.

Para María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, lo óptimo y el escenario más factible es una descertificación por interés nacional, en donde básicamente vamos a mantener unos niveles de cooperación, “eso es importante porque es de cara a la cooperación y Colombia sí o sí para enfrentar el desafío en drogas, necesita cooperación con EE. UU., este fenómeno no es solo nuestro, se expande de manera preocupante en toda región”. Detalló que esta decisión tendrá efectos sobre la campaña electoral de a quién beneficia más que haya esa descertificación y que tengamos a EE. UU. señalando a Colombia como el enemigo de EE. UU., “el enemigo de la guerra contra drogas, creo que eso es una intervención indeseada en campaña y eso levanta ánimos del país frente a una actitud que podría leer como hostil de parte de los Estados Unidos”.

