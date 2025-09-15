Mindefensa: ningún país combate el narcotráfico como Colombia, hemos erradicado más de 11 mil hectáreas

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez resaltó el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, afirmando que “no hay país en el mundo que actúe con tanta determinación para combatirlo. En una entrevista reciente a 6AM de Caracol Radio, Sánchez destacó los resultados obtenidos en materia de erradicación, incautación y afectación de la cadena productiva del narcotráfico.

Según el ministro, se han radicado y sustituido más de 11.000 hectáreas de cultivos ilícitos, con la participación tanto de la Policía Nacional (5.300 hectáreas) como de los campesinos (6.000). “Usted me acompañó allá en el Putumayo y vimos cómo los campesinos se comprometieron en sustituir 1.500 hectáreas de coca allá en esa región”, recordó.

También destacó la incautación de 700 toneladas de drogas, la cifra más alta en la historia del país. “Esa es la incautación más en hito histórico, más alto que hemos tenido en incautación. Eso corresponde a más de 450 millones de dosis letales de coca que no llegaron a las calles”, afirmó Sánchez.

Además de la incautación, las autoridades se han enfocado en afectar toda la cadena productiva del narcotráfico, incluyendo la destrucción de laboratorios (uno cada 40 minutos) y la neutralización de los principales criminales. “Hemos capturado a más de 3.300 integrantes de los principales grupos organizados ilegales o con la extradición”, señaló.

Lea también: Gobierno Petro reveló cuáles serían los escenarios ante posible descertificación por parte de EE.UU.

Noticia en desarrollo