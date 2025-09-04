Colombia Mayor ampliará su cobertura y aumentará giros para adultos mayores en el Huila

NEIVA

Actualmente, el programa Colombia Mayor atiende a cerca de 55.000 adultos mayores en el departamento del Huila. No obstante, con el proceso de búsqueda activa que adelanta Prosperidad Social, se espera incluir a 18.000 personas más que cumplen con los criterios, pero que aún no hacen parte del programa. Esto representaría un universo cercano a 70.000 beneficiarios en el territorio.

Según Ronald Javier González, del DPS, afirmo que “en este momento se desarrolla el pago del ciclo ocho del programa, con una inversión aproximada de 7.900 millones de pesos. Dichos recursos se distribuyen en más de 58.000 giros, algunos de ellos acumulados, lo que demuestra el esfuerzo económico que realiza el Estado para garantizar la atención de esta población. Con la ampliación proyectada”.

Por otro lado, el Gobierno Nacional anunció un incremento en el monto del subsidio. A partir del décimo ciclo, previsto para noviembre, los adultos mayores de 75 años (hombres) y 70 años (mujeres) que ya son beneficiarios, recibirán un aumento que llevará el giro de 80.000 a 230.000 pesos. Esta medida busca garantizar un ingreso equivalente a la línea de pobreza extrema, como transición hacia la renta básica solidaria que contempla la reforma pensional.

Una vez inscritos, ingresarán a la lista de espera para acceder al beneficio en cuanto la ley reciba vía libre. El propósito es ampliar sustancialmente la cobertura y atender también a poblaciones focales como víctimas, cuidadores y personas con discapacidad, una vez se implemente el programa “pilar solidario”.