¿América cambia de sede y llega a Bogotá? Contundente respuesta

América de Cali vive un mal momento en la Liga Colombiana 2025-II. Son coleros del campeonato con solo 6 puntos de 30 posibles en 10 partidos jugados, resultado de cinco compromisos perdidos, tres juegos empatados y solo logró un triunfo como local ante Águilas Dorada por la cuarta fecha.

Tras la destitución de Gabriel Raimondi por malos resultados, se anunció recientemente que el nuevo entrenador del equipo escarlata es David González, que también salió de Millonarios durante este semestre por el difícil arranque del equipo embajador. Sin embargo, el debut de González no fue el esperado, pues cayeron en condición de visitantes ante Fortaleza en la fecha 11 del fútbol colombiano.

¿Qué dijo Tulio Gómez sobre la sede de América?

Tras esta reciente derrota, surgió un rumor en redes sociales sobre el posible cambio de sede de América, para trasladarse a la capital del país, por el no acompañamiento de la hinchada al Pascual Guerrero, como muestra de protesta por los malos resultados.

Una página que de notitas en Cali subió un trino donde mencionaba que Tulio Gómez estaría considerando tomar esta decisión; sin embargo, él mismo salió a desmentir esta información a través de su cuenta personal de X (anteriormente Twitter).

“Acostumbro muy poco salir a desmentir noticias FALSAS. En este caso debo aclarar que América de Cali es de Cali y de aquí nunca se irá”, aclaró el máximo accionista del equipo Valle Caucano.

Acostumbro muy poco salir a desmentir noticias FALSAS,

En este caso debo aclarar que América de Cali es de Cali y de aquí nunca se irá!! pic.twitter.com/crFvVI6YGn — Tulio A Gómez (@tulioagomez) September 14, 2025

De esta manera, la dirigencia del equipo americano indicó que la sede deportiva y donde enfrente todos sus partidos correspondientes sigue siendo en la capital del Valle del Cauca.

El próximo reto del club es el partido aplazado por la fecha 2 de la Liga como local ante Atlético Bucaramanga, que se jugará este martes 16 de septiembre, a partir de las 6:00 p.m, este compromiso fue trasladado en el calendario por los partidos de los torneos internacionales que ambos clubes debían jugar. La jornada de mañana es clave para definir el futuro de los escarlatas en el torneo.