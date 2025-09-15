América de Cali vs. Atlético Bucaramanga, fecha 2 de la Liga Colombiana: Fecha, hora y cómo seguir

América de Cali recibirá a Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 2 de la Liga Colombiana. Este partido estaba pospuesto debido a que ambos clubes estaban participando en la Copa Sudamericana para ese entonces.

América llega a este compromiso luego de perder por la mínima diferencia de gol ante Fortaleza en condición de visitante, ya son tres derrotas que obtiene en las últimas cinco fechas. Por otro lado, Bucaramanga venció 1-0 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot con gol de Carlos Henao (13), resultado que lo posiciona en la tercera casilla con 20 unidades.

¿Qué necesita América para entrar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana?

Aunque los dirigidos por David González se ubican en la última casilla de la tabla con apenas 6 puntos, cuentan con la ventaja de tener dos partidos pendientes (ante Bucaramanga y Pasto), mientras que la mayoría de equipos ya completan 11 encuentros disputados.

Le puede interesar: ¡Insólito! Nacional incurrió en alineación indebida ante Bucaramanga: este sería el fuerte castigo

Si América logra ganar sus dos partidos pendientes, alcanzaría 12 puntos y se acercaría a la zona de cuadrangulares. De lo contrario, continuará en el fondo de la tabla, fuera de los ocho primeros y muy cerca de la eliminación.

Antecedentes

De las últimas cinco veces que ambos equipos se han enfrentado directamente, América ha ganado en tres ocasiones, Bucaramanga solamente una vez y los dos restantes encuentros terminaron en empates.

La última vez que se encontraron fue el pasado 3 de septiembre por octavos de final de la Copa Colombia, los Escarlatas se impusieron 2-1 ante los Leopardos en el marcador global, logrando avanzar a la siguiente instancia.

Lea también: Tabla de posiciones Liga colombiana: Así quedó tras los juegos de la fecha 11

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se jugará este martes 16 de septiembre desde las 6:00 de la tarde. Usted podrá disfrutar las emociones de este duelo a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.