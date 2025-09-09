David González, nuevo técnico de América: Ya tiene su primer obstáculo en el equipo

David González duró poco sin trabajo. El antioqueño, quien salió de Millonarios el 21 de agosto de 2025, venía siendo seguido por América de Cali, que prescindió de los servicios del argentino Gabriel Raimondi. Al joven técnico se le vio en los palcos del Pascual Guerrero en el último clásico del Valle del Cauca ante Deportivo Cali, por lo que su anuncio era cuestión de horas.

“¡𝙐𝙣𝙖 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙖 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙨𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙞𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙖 𝙚𝙨𝙘𝙧𝙞𝙗𝙞𝙧! El estratega David González es el nuevo director técnico de América de Cali", anunció el conjunto Escarlata en sus redes sociales.

Le puede interesar: Adrián Ramos reveló por qué regresó al América y confesó qué equipos se interesaron en firmarlo

Por su parte, se dio a conocer cuál será su cuerpo técnico: “Lo acompañarán Jorge Becerra como asistente técnico y Nicolás Ramírez como preparador físico. Además, se mantendrán en el cuerpo técnico otros integrantes que han venido trabajando con el plantel profesional masculino: Alex Escobar, Carlos Hernández, Harold Viáfara y Roger Villalobos”.

📄✍️ ¡𝙐𝙣𝙖 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙖 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙨𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙞𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙖 𝙚𝙨𝙘𝙧𝙞𝙗𝙞𝙧! El estratega David González es el nuevo director técnico de América de Cali. 🇦🇹 pic.twitter.com/bxYsYskUuO — América de Cali (@AmericadeCali) September 9, 2025

¿Cuál será el problema de David González en el América?

Sin embargo, el antioqueño ya tiene su primer obstáculo en la institución. Y es que no podrá dirigir los partidos desde el banco técnico, así como tampoco acudir a ruedas de prensa o apariciones oficiales durante la competencia, aunque sí podrá dar indicaciones desde los palcos.

Alberto Gamero apuntó duramente contra la hinchada del América, luego del clásico frente al Cali

Se espera que quien esté en la línea durante los encuentros sea Alex Escobar, quien estuvo al frente durante los juegos ante Bucaramanga y Deportivo Cali. Los asistentes técnicos de González, tampoco podrán dirigir, ya que estuvieron inscritos en la Dimayor con un equipo en el presente torneo (Millonarios).

🇦🇹 ¡𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐, 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒐𝒎𝒊𝒔𝒐 𝒚 𝒖𝒏𝒊𝒐́𝒏! Nuestro cuerpo técnico está listo para asumir este reto. ⚽ pic.twitter.com/ywCzI6xFeG — América de Cali (@AmericadeCali) September 9, 2025

González y su cuarta experiencia en el FPC

Cuarto equipo para David González luego de 159 partidos dirigidos en sus tres anteriores: Independiente Medellín, Deportes Tolima y Millonarios. Con los dos primeros, alcanzó la final del campeonato, pero no logró ganar; por su parte, con el Embajador estuvo poco más de ocho meses y quedó al borde de clasificar a la final.

Del equipo bogotano salió luego de 29 partidos y en medio de un ambiente tenso entre la afición, directivas y el propio técnico, pues se encontraban en una racha negativa. Ahora, llega a un equipo Escarlata en el que el panorama tampoco es el más alentador.

Lea también: América anunció la contratación de dos refuerzos procedentes de Europa

América, de 24 puntos posibles, cuenta con apenas 6 unidades y se encuentra en el último puesto de la tabla. González tendrá el reto de remontar y llevar al equipo a cuadrangulares para optar por el título. Si bien parece complicado, la Copa Colombia es el otro trofeo por el que optará en el semestre, teniendo a Junior como reto en cuartos de final.

El debut de González, dando indicaciones desde el palco, será el sábado 13 de septiembre frente a Fortaleza en Bogotá.