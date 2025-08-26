Revelan sorprendente acto de jugadores de Millonarios para evitar salida de David González

El ciclo de David González en Millonarios duró 34 partidos y estuvo en el cargo de director técnico durante poco más de ocho meses. Los seis partidos sin ganar por Liga, desde el último de cuadrangulares ante Santa Fe, lo llevaron a una situación casi que sin retorno, de la cual la derrota ante Unión Magdalena en El Campín hizo insostenible su permanencia.

Tras caer 1-2, en rueda de prensa, el técnico antioqueño comunicó que las directivas le habían comunicado la determinación de dar por finalizado el vínculo. “He sido comunicado por parte del club que no continúo, la situación es insostenible y es entendible de parte de nuestros directivos“, dijo ante los medios.

Sorprendente acto de jugadores de Millonarios con David González

Si bien se especuló con un supuesto ‘cajón’ por parte de los jugadores al entrenador, luego de que pudieran ganarle a Junior bajo la dirección del interino Carlos Giraldo, César Augusto Londoño, en El Pulso del Fútbol, reveló que tres jugadores del plantel tuvieron un acto de solidaridad con González al pedirle al presidente que no tomaran la determinación de prescindir de sus servicios.

“Después del partido frente a Unión Magdalena, antes de la conferencia de prensa, esa noche, tres jugadores que no estuvieron, y que son líderes, llamaron al presidente de la institución: David Mackalister Silva, Leonardo Castro y Andrés Llinás, a rogarle que no fueran a sacar a David González. Eso demuestra que no les hicieron el cajón y que había una unidad entre el técnico y jugadores que no admitía reparos”, dijo Londoño.

Del mismo modo, hubo un acto en la rueda de prensa en la que se evidenció el respaldo de los jugadores, pues Jorge Arias, al lado de González, manifestó que lo más fácil era sacar a una sola persona, pero que todos se tenían que ir ante la “vergüenza” en el juego que estaban demostrando.

“Es difícil. Sentir mucha vergüenza por lo que ha pasado hoy y en el arranque del semestre. Lastimosamente, el fútbol es así, más fácil que se vaya uno a que se vayan todos”, inició diciendo.

Por su parte, añadió: “Los hinchas están en todo su derecho en hacer ese reproche. Es difícil hablar, todo va a sonar excusa. Se va el profe y en lo personal y grupal nos duele mucho. Hoy por hoy somos una vergüenza, lo digo sin ningún tapujo. Todos los partidos decimos que hoy sí y en la cancha no lo hemos demostrado...El profe no tiene la culpa de que erremos goles debajo del arco. Los culpables somos nosotros que somos los que jugamos”.