Contraloría alerta por falta de recursos para que la JEP pueda implementar sus sanciones

Bogotá

Caracol Radio conoció en exclusiva una alerta de la Contraloría General de la República sobre la falta de recursos para que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda implementar las sanciones que está por emitir en casos de falsos positivos y secuestros. A la fecha, el Ministerio de Hacienda solo ha desembolsado 20 mil millones de pesos de los 500 mil que se requieren. Así lo explica Jenny Lindo, contralora delegada para el sector justicia.

“Alertamos que hoy en día nuevamente estamos viendo que de parte del Gobierno Nacional no se le han atribuido ni asignado los recursos, por lo menos de las primeras decisiones que ya la JEP ha reportado que emitirán para este mes de septiembre. Entonces, lo que alerta la Contraloría General es que esperamos que rápidamente el Gobierno Nacional pueda garantizar que estas decisiones de la JEP no se vayan a quedar en papel, sino que efectivamente puedan ser ejecutadas, implementadas y que las víctimas puedan ser las beneficiarias de estas decisiones de la Jurisdicción Especial”.

La Contraloría observa que presupuestalmente no se encuentran los recursos para los proyectos restaurativos que acompañarán las sanciones de JEP y no se vislumbra la financiación ni la sostenibilidad a mediano y largo plazo de estas. Además, no se tiene certeza de la financiación de los proyectos que las entidades tienen definidos para la implementación y ejecución de las sanciones propias.

“Pues no queremos de parte de la Contraloría General que estos proyectos puedan terminar siendo unos elefantes blancos, obras paralizadas, obras inconclusas. Por eso estamos haciendo este llamado, desde ya, para que el Gobierno Nacional pueda tomar las decisiones de gerencia administrativa, de gerencia pública que se necesitan para que puedan mitigar y evitar en lo posible esto”. Jenny Lindo, contralora delegada para el sector justicia

Los bienes entregados por las antiguas Farc

La Contraloría también alerta por la baja monetización de los bienes de las extintas Farc, porque de solo un billón de pesos entregados en su momento por esta guerrilla solo se han podido monetizar 45 mil millones, lo que no permite tener los recursos suficientes para la reparación de las víctimas.

“La Justicia Especial para la Paz toma unas decisiones, pero estas decisiones para reparar a las víctimas deben ser financiadas de dos aspectos. Y el primer aspecto para financiar a las víctimas es a través de los bienes que las extintas Farc deben o han debido entregar para precisamente monetizar y con eso financiar estas medidas y estos proyectos”.

La Contraloría General de la República llama a hacer un plan de contingencia y uno de prioridad para que el Gobierno garantice que la JEP pueda contar con todos los recursos para que las sanciones propias se puedan ejecutar.