Conozca la nueva pista en el caso de Johana Baca, la mujer que cayó desde un cuarto piso, en Soledad

Un nuevo elemento ha salido a la luz en el caso que involucra a Edison García Serrano, investigado por la caída desde un cuarto piso de su pareja, Johana Baca Echeverría, ocurrido la madrugada del pasado miércoles, en el conjunto residencial Puerto Armónica, en el municipio de Soledad.

Se trata de un audio, en el que, al parecer, se escucharía una fuerte discusión entre la pareja, grabada semanas antes del incidente.

En el audio se evidenciarían insultos, amenazas y un patrón de maltrato verbal, aparentemente, por parte de García Serrano. La discusión habría surgido por un reclamo de Baca Echeverría respecto a la compra de licor en medio de una situación económica precaria, según se deduce de las voces registradas.

Actualmente, Johana Baca permanece en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos de una clínica en el norte de Barranquilla.

Reporte Médico

Johanna Baca Echeverría ha sido sometida exitosamente a cuatro cirugías en ambos brazos debido a las fracturas presentadas. Aún está pendiente una intervención quirúrgica adicional.

En cuanto a la fractura de cadera, tras la última valoración, los especialistas consideran que posiblemente no será necesaria una cirugía.

Un pariente de Johana, quien prefirió no revelar su nombre por motivos de seguridad, señaló que ella se encuentra estable y que su pareja, a quien se le señala de este hecho, ya registra cuatro antecedentes judiciales por diferentes delitos.

Indicaron que la denuncia contra el hombre la manejarán a través de sus abogados.

“Está evolucionando bien gracias a Dios. Le hicieron cuatro cirugías y están esperando para ver cómo evoluciona de la cadera, la columna, y lo de la pelvis”, dijo el pariente.

El pronunciamiento de la red de mujeres por este caso

La red que defiende los derechos de la mujer enciende alarmas por caso de Johana Baca, en Soledad. En lo corrido de este año van 36 mujeres asesinadas.

La defensora de los derechos de la mujer en el Atlántico, Ruth Pareja, expresó su preocupación frente al caso de Baca.

Pareja pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría actuar con celeridad para esclarecer lo ocurrido y evitar que este hecho quede en la impunidad.

Según indicó, las primeras versiones apuntan a un posible episodio de violencia intrafamiliar, lo que reviste al caso de una especial gravedad.

Además, advirtió sobre la necesidad de brindar acompañamiento a la familia y garantizar la protección de los niños, quienes, al parecer, también habrían sido amenazados.

“La verdad que desde los movimientos estamos muy preocupadas y encendemos todas las alarmas con el caso de Johana. Queremos pedirles a todas las entidades que estén muy atentas y que este caso no sea uno más de impunidad”, dijo Pareja.

La defensora recordó que en lo que va de 2025 se han registrado en el Atlántico 36 mujeres asesinadas, de las cuales seis casos se investigan como posibles feminicidios.

Pareja anunció que en la mesa de políticas de seguridad programada para el 19 de septiembre, los movimientos de mujeres exigirán resultados concretos en la lucha contra las violencias basadas en género y mayor articulación de las autoridades para proteger a las mujeres del departamento ya que hay varios casos que se mantienen en la impunidad.