Denuncian cierre de servicios en el hospital Juan Domínguez Romero por crisis financiera

Este lunes 7 de abril, se conoció la denuncia de un cierre de servicios en el nuevo hospital Juan Domínguez Romero, en el municipio de Soledad, por crisis financiera de la ESE UNA.

La situación comenzó el pasado viernes con la renuncia de un grupo de trabajadores del área de hospitalización que llevó a la gerencia a activar un plan de contingencia para trasladar varios pacientes a otros hospitales de la red publica del departamento, entre ellos el Hospital de Sabanagarla.

Actualmente, de acuerdo con los trabajadores, solo está funcionando urgencias y cuidados intensivos.

Ante esta situación, los trabajadores de la red hospitalaria operada por la ESE UNA, le pidieron al gerente De la Cruz, “dar un paso al costado para que el gobernador (Eduardo Verano), sin dejarse presionar por acuerdos políticos, nombre un gerente con capacidad gerencial probada”.

Los trabajadores consideran que al puesto debe llegar un profesional honesto y que conozca del sector público y con una alta capacidad gerencial, tras los incumplimientos salariales.

También se conoció que hay trabajadores vinculados por OPS que llevan cuatro meses sin recibir salarios y prestaciones sociales.

Reacciones sobre el cierre

Napoleón Mugno, presidente seccional de ANTHOC (Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud), dijo que “hace unos meses le manifestamos al gobernador que si iba a escoger una nueva persona de gerente, esta persona tuviera pleno conocimiento de lo que es la administración pública. Sin embargo, los compromisos políticos no lo permitieron y coloco una persona que no tiene la suficiente experiencia en lo público y hoy el tiempo nos está dando la razón”.

En el comunicado, los trabajadores cuestionan que a la fecha no se ha elaborado un plan de recuperación de cartera. Además, solicitan que se investigue los procesos de facturación y cobros por radicar ante las EPS por encima de los 30 mil millones de pesos.

A su turno, la diputada del Atlántico, Alejandra Moreno, indicó que la red hospitalaria se está “desplomando”.

“Es uno de los hospitales que atiende a comunidades vulnerables, los pacientes han tenido que ser llevados a Sabanalarga y a otros centros asistenciales porque no hay persona médico, no hay maneras de atenderlos. Esto es un modelo que nació con dificultades, muchas personas se oponían a ese modelo precisamente porque no daban garantías”, dijo la diputada.

La diputada hizo un llamado al gobernador Eduardo Verano para que realice una mesa de diálogo y el giro de recursos.