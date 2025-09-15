Familia de Johana Baca denuncia a su expareja por intento de feminicidio: esto se sabe

La familia de Johana Baca, la mujer que cayó desde un cuarto piso en el conjunto residencial Puerto Armónica, en el municipio de Soledad, interpuso ante la Fiscalía una denuncia contra su pareja, Edison García Serrano, por el delito de intento de feminicidio.

Este fin de semana, la madre de Johana, la señora Claudia Echeverría, llegó a Colombia desde Panamá, país en el que reside actualmente. Desde su llegada, ha estado acompañando a su hija, quien permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica La Misericordia, debido a múltiples fracturas ocasionadas por la caída.

Caracol Radio conoció que Claudia Echeverría, actuando con poder otorgado por Johana, formalizó la denuncia ante la Fiscalía de Soledad en contra de Edison García Serrano.

Activan ruta de atención

Desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Atlántico, se activó una ruta de atención para salvaguardar los derechos de la víctima y de sus hijos. María Lourdes Dávila, titular de la entidad, explicó el acompañamiento que se ha brindado desde el primer momento.

“Este caso de Johanna es un caso que la Secretaría de la Mujer ha estado acompañando desde el primer momento. Hemos hecho presencia en la clínica donde se encuentra interna la víctima, hemos activado la ruta a través de los entes garantes de derechos y hemos estado muy atentas a que esta haya sido activada con los entes correspondientes”, dijo la funcionaria.

Además, señaló que hay tres menores de edad involucrados, por lo que se tomó acción inmediata ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“Recordemos también que hay tres menores de edad. Para dos de ellos, fue importante activar la ruta con el ICBF, ya que son menores y deben tener todos sus derechos garantizados, con todas las medidas necesarias cumplidas. Eso fue importante para nosotros, ya que nos permitió constatar que el proceso se está llevando a cabo adecuadamente”, precisó la secretaria.

La funcionaria también indicó que este caso se suma a las más de 220 situaciones de violencia de género que han atendido en lo que va del año en el Atlántico.

“Brindamos asesoría psicojurídica y, en lo que va del año, hemos atendido a más de 220 mujeres en Barranquilla y en diferentes municipios. Les ofrecemos orientación sobre cómo activar la ruta, identificar si están en una relación de codependencia, y detectar si están siendo víctimas de violencia económica, sexual o psicológica. También acompañamos a mujeres que requieren ayuda en distintos programas relacionados con autonomía económica”, sostuvo.

Finalmente, recordó que la línea de atención de la Secretaría de la Mujer está disponible para orientación y acompañamiento: 316 797 5969.