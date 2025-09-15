Investigan amenazas contra una docente de Medellín: le exigen abandonar el colegio

Medellín

Las autoridades investigan un caso de amenazas contra una docente de la Institución Educativa Alcaldía de Medellín del barrio Belén Rincón, en el suroccidente de la ciudad de Medellín, luego de que recibiera mensajes intimidatorios en los que presuntos integrantes de grupos delincuenciales le exigían abandonar el colegio.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, confirmó que la situación fue reportada inicialmente a través de la Secretaría de Educación y de inmediato se dio aviso a la Policía Comunitaria y al Gaula. “Recibimos reporte de unos mensajes intimidatorios en los que le hacían saber o entender que querían que ella se fuera de la institución. Se dispuso acompañamiento directo a la docente y a la comunidad educativa”.

El hecho generó preocupación entre el cuerpo docente, que incluso ha considerado suspender actividades y convocar movilizaciones en apoyo a la profesora. Ante ello, la administración distrital adelantó reuniones con los maestros para brindarles garantías de seguridad.

Según informó la Alcaldía de Medellín, la denuncia ya fue interpuesta y la investigación está en curso en coordinación con la Fiscalía. Mientras tanto, se dispuso de acompañamiento institucional tanto para la docente como para el rector y la comunidad académica.

Las autoridades no descartan que detrás de las amenazas estén estructuras delincuenciales, aunque también investigan si se trata de un conflicto interno en la comunidad. El caso fue catalogado de atención prioritaria, con el fin de salvaguardar la vida de la comunidad educativa y esclarecer los hechos.