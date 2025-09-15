Un bus que transportaba aprendices del SENA se accidentó en Urabá; hay al menos tres fallecidos

Mutatá- Antioquia

Un poco después del mediodía se reportó un accidente de tránsito en la vía Medellín-Urabá a unos siete kilómetros de Mutatá. En el sitio se reportan varias personas muertas y lesionadas.

De manera preliminar, el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la policía Urabá, informó que en las últimas horas un bus de servicios especiales que transportaba aprendices del SENA hacia Medellín chocó contra un camión.

“Preliminarmente, lo que me manifiestan es que son jóvenes del SENA, que al parecer iban para unos juegos regionales en Medellín; es la información básica que tengo. El accidente se presenta aproximadamente 6 o 7 kilómetros antes de Mutatá, en la vía Chigorodó-Mutatá. Tres jóvenes que fallecen. Estamos pendientes de cuántos lesionados”, dijo el oficial.

Por ahora, la emergencia sigue siendo atendida y no se han indicado las causas del accidente.

En desarrollo…