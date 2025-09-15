ICBF activó ruta de protección a niño de 4 años brutalmente maltratado por su padrastro en Medellín / Getty ( Getty )

Tras conocerse el caso de un niño de cuatro años que lucha por su vida luego de recibir una brutal golpiza de su padrastro en el barrio Castilla de Medellín, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rechazó lo ocurrido y anunció la activación inmediata de la ruta de protección.

Catalina García, directora encargada del ICBF en Antioquia, señaló que “desde el primer momento la entidad se articuló con las instituciones públicas de la ciudad para poner en marcha el restablecimiento de derechos”.

El ICBF trabaja junto a la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia en la activación de las rutas correspondientes, mientras se analizan acciones adicionales para asegurar la integridad del niño. Ahora, lo urgente en este momento es estabilizar su estado de salud, gravemente comprometido por los golpes recibidos.

Captura del agresor

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el agresor, Cristian Alexis González Gallego, alias “Lámpara”, presunto integrante de la banda delincuencial “Los Mondongueros”, ya fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes.

El niño permanece en estado crítico en el Hospital General de Medellín, con graves lesiones en la cabeza y el tórax. Según las autoridades, fue atacado dentro de su vivienda luego de que su padrastro le ordenara dormir y, al no obedecer, lo agrediera cuando el menor de edad decidió levantarse a jugar.