Explota artefacto en la vía Medellín–Costa Atlántica en zona urbana de Yarumal

Yarumal, Antioquia

Una nueva alteración del orden público sacude a Yarumal. En la mañana de este sábado 14 de septiembre, un artefacto explosivo detonó en un tramo de la carretera que conecta Medellín con la Costa Atlántica, en zona aledaña al área urbana de Yarumal, Antioquia. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y están en el lugar verificando posibles daños e investigando los responsables.

El hecho se produce menos de 24 horas después de que la Alcaldía de Yarumal, con el respaldo de la Gobernación de Antioquia, activara un Puesto de Mando Unificado (PMU) para contener alteraciones del orden público, tras varias alertas de seguridad en la región.

Medidas vigentes por seguridad

Ante la creciente preocupación por la seguridad en el municipio, la Alcaldía de Yarumal ya había decretado medidas preventivas, que siguen vigentes entre el 14 y el 21 de septiembre, entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m.:

Prohibición del parrillero hombre en motocicleta.

Restricción al movimiento de acarreos.

Estas restricciones buscan evitar movimientos sospechosos o logísticos de grupos armados que puedan atentar contra la tranquilidad ciudadana. Las autoridades han solicitado a la comunidad denunciar cualquier actividad extraña y colaborar con la Fuerza Pública.

Autoridades en terreno

El Ejército Nacional y la Policía Antinarcóticos ya están presentes en el lugar de los hechos, acompañados por personal especializado en explosivos. Hasta el momento no se reportan víctimas, pero se mantiene el monitoreo preventivo y la evaluación de daños estructurales o ambientales.

El gobierno municipal reiteró su llamado a la calma y confirmó que se mantienen activas las acciones de patrullaje y control en coordinación con la Gobernación y la Fuerza Pública.