Otro estadounidense fue capturado en Medellín por explotación sexual infantil

Medellín

El ciudadano estadounidense Sthepen Paul Mueller, señalado por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menores de 18 años fue capturado en Medellín por la Policía Nacional, en coordinación con la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana informó que el extranjero contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, a quienes les ofrecía regalos o dinero a cambio de encuentros sexuales en apartamentos arrendados en la ciudad.

La investigación permitió evidenciar casos de explotación sexual contra dos menores de edad en los últimos dos años, además de identificar 33 ingresos a Colombia registrados en su historial migratorio.

En el operativo conjunto, las autoridades incautaron un computador portátil, dos memorias USB y un teléfono celular. Paralelamente, HSI-Arizona adelanta un proceso judicial en Estados Unidos contra Mueller por turismo sexual.

Lucha contra el ESCNNA

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez celebró esta nueva captura e indicó que siguen firmes en la lucha contra el multicrimen y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

“En el operativo se incautó material tecnológico con información clave para nuevas acciones contra la ESCNNA. Seguiremos sin tregua en la defensa de nuestros niños y niñas, con el respaldo de agencias nacionales e internacionales”, señala la publicación del alcalde de Medellín.

De acuerdo a las cifras oficiales, en lo corrido de 2025, se han detenido 1.997 personas vinculadas a delitos de explotación y abuso contra menores en el país.